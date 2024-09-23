Латвия запретила использовать русский язык в банкоматах — Finance.ua

Латвия запретила использовать русский язык в банкоматах 23.09.2024, 00:01 — Мир

Латвия запретила использовать русский язык в банкоматах

Сейм Латвии в четверг принял в окончательном чтении поправки в Закон о кредитных учреждениях, предусматривающие запрет на использование в банкоматах латвийских коммерческих банков русского языка.

Об этом сообщает Delfi

В дальнейшем банкоматы должны быть настроены на латышском языке. Также они могут быть настроены на официальных языках стран-членов ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или стран-кандидатов.

Эти поправки, как утверждается, обеспечат доступность наличных денег для жителей на всей территории Латвии.

Поправки также предусматривают минимальные требования, чтобы клиент кредитного учреждения мог снять наличные деньги со своего счета.

23% повседневных платежей — наличные. Должна быть обеспечена возможность снять деньги.

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В Латвии безналичные расчеты все больше используются в качестве основного способа платежей. Однако, несмотря на рост безналичных расчетов, наличные остаются актуальными. Согласно данным опроса Банка Латвии «Платежный радар», в феврале 2024 г. наличные платежи составляли в среднем 23% от повседневных платежей.

Министерство финансов объясняет, что значение доступности наличных денег растет в ситуациях, когда платежные системы недоступны, но в то же время инфраструктура для снятия наличных денег значительно сокращается. В последние годы в стране существенно уменьшилось количество филиалов кредитных учреждений и расчетных центров, где можно получить наличные.

Укрінформ По материалам:

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