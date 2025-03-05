Латвия передаст Украине новую партию авто, изъятых у пьяных водителей — Finance.ua
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Латвия передаст Украине новую партию авто, изъятых у пьяных водителей

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Латвия передаст Украине новую партию авто, изъятых у пьяных водителей
Латвия передаст Украине новую партию авто, изъятых у пьяных водителей
Правительство Латвии приняло решение о безвозмездной передаче Украине транспортных средств, конфискованных у пьяных водителей.
Об этом сообщает LSM.
Автомобили были конфискованы и теперь принадлежат латвийскому государству, а оно имеет право безвозмездно передать их украинской стороне.
Согласно решению правительства, 31 автомобиль общей стоимостью 98 755 евро будет передан Украине.
Автомобили поступят в распоряжение ВСУ, Нацгвардии, администрации Богодуховского района Харьковской области и Сумской областной детской клинической больницы.
Часть машин должны передать Национальной полиции, Краматорской городской военной администрации, Краматорскому городскому совету, Национальному институту сердечно-сосудистой хирургии им. М. Амосова, Золочевскому сельскому совету, Арбузинскому сельскому совету, Балаковскому сельскому совету, Сокольницкому сельскому совету и Остерскому сельскому совету.
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Колонну машин в Украину отправят и доставят транспортные средства в распоряжение адресатов латвийские негосударственные организации Agendum, Tev и Uzņēmēji mieram.
С 10 марта 2023 года, когда в Латвии было принято решение об отправке автомашин, конфискованных у нетрезвых водителей, в Украину было передано уже 676 таких авто.
По материалам:
Європейська правда
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