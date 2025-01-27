Land Rover раскрыл сроки появления электрического Defender — Finance.ua

Land Rover раскрыл сроки появления электрического Defender Сегодня 05:07 — Технологии&Авто

Land Rover раскрыл сроки появления электрического Defender

Полностью электрический вариант популярного Land Rover Defender планировалось вывести на рынок в этом году. Однако компания пересмотрела свои планы и вовсе не в пользу потребителя.

Как рассказал в интервью Autocar коммерческий директор JLR Леннард Хорник, Defender EV присоединится к линейке модели только в следующем поколении. То есть не раньше, чем через пять лет. Связано это с тем, что электрифицировать текущую генерацию внедорожника достаточно сложно, так как он основан на платформе D7x, которая не позволяет выделить место между осями для установки достаточного объема батареи.

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Леннард Хорник отметил, что со следующего поколения Defender перейдет на новую платформу, рассчитанную на выпуск электрической версии также. На ней будут основаны Discovery, Range Rover и Jaguar, которые тоже получат зеленые версии. Коммерческий директор напомнил, что для поклонников более экологичных версий автомобилей доступен Defender в гибридной версии P400e, отдача которой составляет 404 л.с.

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