Lamborghini совместно с VEVE анонсировали запуск NFT-коллекции — Finance.ua

Lamborghini совместно с VEVE анонсировали запуск NFT-коллекции Сегодня 02:26 — Криптовалюта

Lamborghini совместно с VEVE анонсировали запуск NFT-коллекции

NFT-платформа VeVe и итальянский автопроизводитель Lamborghini объединили усилия для вывода на рынок цифровых коллекций культовых спортивных автомобилей.

С 19 февраля на VeVe будет представлена в виде NFT модели Lamborghini Huracán STO с несколькими редкими характеристиками.

После покупки коллекционеры смогут выставлять свои NFT в виртуальных шоу-румах, делиться ими в социальных сетях VeVe, а также использовать дополненную реальность (AR), чтобы имитировать вождение автомобилей на реальных улицах.

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Соучредитель VeVe Дэн Кроттерс выразил свое восхищение от предоставления поклонникам Lamborghini нового способа ощутить излюбленный автомобиль, надеясь, что эта коллекция поощрит любителей спортивных автомобилей перейти на Web3.

Lamborghini ранее выпустила NFT Epic Road Trip и является не единственным автопроизводителем роскошных автомобилей, который перешел на Web3. В прошлом месяце Porsche выпустил серию NFT с изображением флагманского автомобиля 911. McLaren и Alfa Romeo также дебютировали с NFT в прошлом году.

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cryptomisto По материалам:

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