Калифорния переходит на техпаспорта в виде NFT — Finance.ua
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Калифорния переходит на техпаспорта в виде NFT

Криптовалюта
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Калифорния переходит на техпаспорта в виде NFT
Калифорния переходит на техпаспорта в виде NFT
Департамент транспортных средств штата (DMV) приступил к токенизации базы автомобилей.
Для этого они выбрали блокчейн Tezos и компанию-разработчика Oxhead Alpha. Но в итоге этот проект может стать чем-то большим, чем просто удобные документы. Ведь блокчейн-документы помогут кардинально изменить сферу торговли автомобилями.
Итак, в течение 3 месяцев власти оцифруют машины (права собственности) и выпустят документы в виде NFT. Они будут храниться в цифровой базе данных.
Затем департамент выпустит приложение и цифровой кошелек. Через них можно будет сохранять и передавать право собственности на автомобили. Сделки и транзакции возьмет на себя провайдер Oxhead Alpha, но за этим будет наблюдать DMV.
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Глава Oxhead Alpha Эндрю Смит рассказал, что проект имеет широкий диапазон вариантов использования. Во-первых, он модернизирует нынешнюю бумажную систему. Во-вторых, поможет предотвращать нечестные сделки, когда дилеры скрывают от покупателя важную информацию о состоянии автомобиля.
Штат Калифорния лидирует при поддержке блокчейн-технологий. Согласно анализу Crypto Head, это наиболее «готовая к криптовалюте» юрисдикция в США. В их рейтинге Калифорния набрала 5,72 балла из 10, опередив Нью-Джерси (5,44), Техас (5,28), Флориду (5,03) и Нью-Йорк (4,29). Оценка штата также на 2,54 балла выше, чем в среднем по стране.
По материалам:
incrypted
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