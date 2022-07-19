Львовское предприятие задолжало россиянам 200 млн гривен. БЭБ заблокировало платеж — Finance.ua

Львовское предприятие задолжало россиянам 200 млн гривен. БЭБ заблокировало платеж Сегодня 15:47 — Фондовый рынок

Львовское предприятие задолжало россиянам 200 млн гривен. БЭБ заблокировало платеж

Бюро экономической безопасности Украины предотвратило вывод более 200 млн гривен в россию. Львовское предприятие задолжало россиянам за импорт сырья и оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ

Как отмечается в сообщении, на территории Львовской области установили предприятие, которое импортировало сырье и оборудование из рф для изготовления продукции. У этого ООО обнаружена задолженность перед предприятием из россии.

«Также установлено, что российское предприятие выполняет заказы министерства обороны рф и финансирует деятельность государства-агрессора через уплату налогов, сборов в государственный бюджет россии в значительных размерах», — сообщили в пресс-службе.

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Общая сумма задолженности составляет в эквиваленте более 200 млн грн. В случае погашения кредиторской задолженности украинским предприятием, денежные средства могли быть использованы для финансирования вооруженной агрессии россии против Украины, пояснили в БЭБ.

В целях предупреждения оплаты средств российскому предприятию, Бюро направило информацию в Кабинет министров Украины. Предлагается рассмотреть вопрос принудительного изъятия этой кредиторской задолженности в соответствии с законом о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов, заявили в пресс-службе.

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