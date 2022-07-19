В Украине арестовали заведения и имущество российского ресторатора на 400 миллионов — Finance.ua

В Украине арестовали заведения и имущество российского ресторатора на 400 миллионов Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

В Украине арестовали заведения и имущество российского ресторатора на 400 миллионов, reston.ua

Суд наложил арест на заведения общепита и земельные участки российского миллионера и ресторатора Александра Орлова, который, в частности, владеет столичным комплексом Queen.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Сотрудники БЭБ установили недвижимое имущество, которое через оффшорные компании и подконтрольные лица принадлежит одному из российских бизнесменов. Хотя правоохранители традиционно не разглашают имя фигуранта, по данным источников ЭП, речь идет о российском рестораторе Александре Орлове.

Орлов владеет группой Bulldozer Group, которой в Украине принадлежат заведения Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, Рыба Пила, Queen Country Club, Fish Fetish.

В ходе следствия установлено, что бизнесмен пытался избежать возможных санкций и изъятия прав собственности, а затем по поддельным соглашениям планировал фиктивно вывести из своей собственности указанные активы.

В марте, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, группа сообщила, что уходит с украинского рынка. В то же время команда, развивавшая рестораны группы в Украине, заявила, что «Орлов больше не причастен к украинскому ресторанному бизнесу».

По постановлениям следственного судьи арестована недвижимость в виде заведения общественного питания, земельных участков и многофункционального развлекательно-оздоровительного комплекса с заведением общественного питания.

Примерная общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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