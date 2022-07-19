В Украине арестовали заведения и имущество российского ресторатора на 400 миллионов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине арестовали заведения и имущество российского ресторатора на 400 миллионов

Фондовый рынок
21
В Украине арестовали заведения и имущество российского ресторатора на 400 миллионов
В Украине арестовали заведения и имущество российского ресторатора на 400 миллионов, reston.ua
Суд наложил арест на заведения общепита и земельные участки российского миллионера и ресторатора Александра Орлова, который, в частности, владеет столичным комплексом Queen.
Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.
Сотрудники БЭБ установили недвижимое имущество, которое через оффшорные компании и подконтрольные лица принадлежит одному из российских бизнесменов. Хотя правоохранители традиционно не разглашают имя фигуранта, по данным источников ЭП, речь идет о российском рестораторе Александре Орлове.
Орлов владеет группой Bulldozer Group, которой в Украине принадлежат заведения Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, Рыба Пила, Queen Country Club, Fish Fetish.
В ходе следствия установлено, что бизнесмен пытался избежать возможных санкций и изъятия прав собственности, а затем по поддельным соглашениям планировал фиктивно вывести из своей собственности указанные активы.
В марте, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, группа сообщила, что уходит с украинского рынка. В то же время команда, развивавшая рестораны группы в Украине, заявила, что «Орлов больше не причастен к украинскому ресторанному бизнесу».
По постановлениям следственного судьи арестована недвижимость в виде заведения общественного питания, земельных участков и многофункционального развлекательно-оздоровительного комплекса с заведением общественного питания.
Примерная общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.