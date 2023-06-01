Льготы по НДС для IT-бизнеса не вернутся — Finance.ua

Льготы по НДС для IT-бизнеса не вернутся Сегодня 09:34 — Личные финансы

Льготы по НДС для IT-бизнеса не вернутся

Верховная Рада и правительство не вернут льготу по НДС-налогообложению IT-бизнеса, действие которой истекло 1 января 2023 года. Такое мнение высказал Ярослав Железняк, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, во время вебинара «Бронирование. Мобилизация. Налоги ФЛП в IT».

«Была льгота, она закончилась. Момент, когда ее можно было вернуть, прошел. Единственный вариант — принять это как данность», — отметил Ярослав Железняк.

Он добавил, что общая позиция по налогообложению IT уже не изменится: льготы по НДС и другим налогам не вернутся.

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Можно ходить и просить вернуть эту льготу каждому депутату по одному или всем вместе — ситуации это не поможет. Против выступает Министерство финансов, ссылающееся на обязательства Украины перед партнерами — не менять налоговую политику, и «этот бан невозможно обойти», добавил нардеп.

Остается вариант публичного давления на президента из-за выступлений на форумах, заявлений ассоциаций, эфирных комментариев и публикаций в медиа.

«Другое не сработает», — подчеркнул Железняк.

Напомним, с 1 января 2013 года по 1 января 2023 года IT-бизнес был освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с заключительными положениями (п.26−1 п. 2 г. XX) Налогового кодекса Украины.

Speka По материалам:

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