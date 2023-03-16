Комитет ВР поддержал законопроекты об освобождении от НДС военных товаров — Finance.ua
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Комитет ВР поддержал законопроекты об освобождении от НДС военных товаров

Казна и Политика
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Комитет ВР поддержал законопроекты об освобождении от НДС военных товаров
Комитет ВР поддержал законопроекты об освобождении от НДС военных товаров
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует парламенту принять за основу и в целом два законопроекта, освобождающих от НДС операции по ввозу товаров для нужд безопасности и обороны.
Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
«По результатам заседания комитета рекомендовано принять за основу и в целом законопроект № 9061 о внесении изменений в подраздел 2 раздела ХХ „Переходные положения“ Налогового кодекса Украины об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке или ввозу товаров для нужд безопасности и обороны в период военного положения», — говорится в сообщении.

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Кроме того, Комитет рекомендует принять за основу и в целом законопроект № 9062 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины об особенностях ввоза на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны в период военного положения.
Законопроектами предусмотрено освобождение от НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины и поставки на таможенной территории Украины товаров оборонного назначения, определенных таковыми в соответствии с п.29 ч.1 статьи 1 Закона Украины «Об оборонных закупках».
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Согласно пояснительной записке, в частности, речь идет о поставках пороха, взрывчатых веществ, специальной химии для производства боеприпасов, средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, автомобилей спецназа, радиолокационных станций, мобильных ремонтных мастерских, военных кораблей и катеров.

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Ожидается, что принятие законопроектов позволит повысить эффективность реализации внешнеэкономических проектов по обеспечению критических потребностей сил обороны Украины в вооружении, военной технике и боеприпасах. Также обеспечит возможность ВСУ и других военных и правоохранительных формирований сэкономить средства при закупке вооружения, военной и специальной техники.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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