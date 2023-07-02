Льготы на «коммуналку» для многодетных семей: что важно знать в 2023 году — Finance.ua

Льготы на «коммуналку» для многодетных семей: что важно знать в 2023 году Сегодня 17:09 — Личные финансы

Льготы на «коммуналку» для многодетных семей: что важно знать в 2023 году

Многодетные семьи имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

На какие услуги предоставляются льготы

Семьям, воспитывающим троих и более детей, предоставляется 50-процентная скидка:

на оплату жилья в пределах норм, предусмотренных законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждого члена семьи, постоянно проживающего в жилом помещении (доме), и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);

на пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение и другие услуги) и стоимость сжиженного баллонного газа для бытовых нужд (в пределах норм и социальных нормативов, определенных Кабинетом Министров Украины);

на стоимость топлива (в случае, если соответствующие дома не имеют центрального отопления).

Льготы предоставляются многодетным семьям независимо от вида жилья и формы собственности на него.

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Назначается льгота на 12 месяцев с месяца, когда такое право возникает.

«Указанная льгота может быть предоставлена ​​при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи за предыдущие шесть месяцев исходя из расчета на одного члена семьи не превышает размера дохода, который дает право на получение налоговой социальной льготы (в 2023 году это 3760 грн)», — отмечают в Пенсионном фонде.

Какие документы подать

Документом, подтверждающим право многодетной семьи на получение льгот, является соответствующее удостоверение. На его основании многодетная семья включается в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

Многодетным семьям, информация о которых есть в Реестре, льгота по оплате жилищно-коммунальных услуг оформляется на основании:

заявления о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

декларации о доходах семьи льготника;

справки о наличии в жилом помещении печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе (при оформлении льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа).

В случае обращения за предоставлением льготы не по зарегистрированному, а по фактическому месту жительства, к заявлению прилагаются документы, подтверждающие факт проживания льготника и членов его семьи по фактическому адресу (справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица, договор аренды жилья и т. п. ).

Как обратиться

Подать необходимые документы в Фонд можно одним из способов:

лично, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг;

по почте, в адрес органа Фонда;

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал «Дія».

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