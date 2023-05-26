Когда могут прекратить выплату льгот по оплате ЖКУ: три случая — Finance.ua

Когда могут прекратить выплату льгот по оплате ЖКУ: три случая
Для прекращения выплат льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг существуют три основания.
О них напомнили в Пенсионном фонде Украины.
Эти основания предусмотрены постановлением Кабмина от
17.04.2019 № 373 «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа в денежной форме».
Итак, прекратить льготы могут в случае:
- соответствующего заявления льготника — с месяца, следующего за месяцем его подачи;
- в случае назначения льготнику жилищной субсидии — с месяца, следующего за месяцем назначения субсидии;
- в случае смерти льготника — с месяца, следующего за месяцем смерти.
Напомним, ранее было две формы выплаты субсидий: наличная и безналичная. Вступившие в силу в январе этого года изменения касаются льготников, которые в 2022 году получали льготы в денежной безналичной форме. Тогда средства начислялись на учетную запись в АО «Ощадбанк», откуда направлялись поставщикам жилищно-коммунальных услуг.
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С января льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг будут выплачиваться в наличной форме через Пенсионный фонд Украины. Пенсионеры будут получать выплаты путем перечисления средств на их пенсионные счета в уполномоченных банках или через отделение Укрпочты, где человек получает пенсию. Льготники, не являющиеся пенсионерами, средства на выплату льгот получат на их текущие счета, открытые ПФУ в Ощадбанке.
Как получить льготы?
- органы Пенсионного фонда Украины самостоятельно информируют льготника об открытии счета в банке;
- следует обратиться в Ощадбанк для заключения договора об открытии банковского счета, чтобы получить средства с такого счета;
- если вы хотите получить льготы на счет в другом банке или через отделение Укрпочты, нужно обратиться с соответствующим заявлением в орган ПФУ.
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