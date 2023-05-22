В Украине изменили правила предоставления субсидий — Finance.ua

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В Украине изменили правила предоставления субсидий

Казна и Политика
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В Украине изменили правила предоставления субсидий
В Украине изменили правила предоставления субсидий
Кабинет Министров изменил правила предоставления отдельных видов денежной помощи, льгот и жилищных субсидий. Большинство новаций будет реализовано Пенсионным фондом без обращения граждан.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Что предполагает документ:

  • возможность назначения субсидии лицам, не менее месяца находившимся в плену, что подтверждается соответствующими сведениями и/или документами;
  • в случае если зарегистрированное/задекларированное или фактическое место жительства отличается от адреса домохозяйства, во время назначения жилищной субсидии не учитываются доходы лиц, которые находятся в плену или считаются безвестно отсутствующими по решению суда, или имеют правовой статус лиц, пропавших без вести;
  • возможность предоставлять в сведениях о лице адрес, по которому оно задекларировано (ранее предполагалось использование только зарегистрированного и фактического места жительства). При этом жилищная субсидия может назначаться только по одному месту жительства человека — зарегистрированному, задекларированному или фактическому;
  • для расчета размера жилищных субсидий в отопительный сезон домохозяйствам, которые в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины остались без централизованной поставки тепловой энергии и/или поставки природного газа и для обогрева жилых помещений используют бытовые электроприборы, применяются социальные нормативы энергии для индивидуального отопления (если домохозяйства находятся на территориях, где ведутся или велись боевые действия);
  • ограничение срока, предоставляемого для исправления ошибки в заявлении и/или декларации на время болезни заявителя — отныне такой срок можно продлевать на время болезни субсидианта, но не дольше, чем до дня окончания отопительного или неотопительного сезона;
  • обязательство в течение 30 календарных дней информировать уполномоченный орган, если лицо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства находились за границей совокупно более 60 дней в периоде, за который учитываются доходы.
Большинство изменений, связанных с введением указанных новаций, будут реализованы органами Пенсионного фонда Украины без обращения граждан. Однако некоторым получателям жилищных субсидий для оформления выплаты с учетом новых условий и тем самым увеличения ее размера следует обратиться в Фонд. В частности, это касается представителей домохозяйств, в составе которых находятся лица, находящиеся в плену, и это подтверждается специальными документами.
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Также гражданам, получающим субсидии, следует помнить о необходимости информировать органы Фонда об изменениях в имущественном состоянии или составе семьи, если это влияет на назначение субсидии.
Подать необходимые документы в Фонд можно одним из способов:
  • лично, обратившись в избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг;
  • по почте, на адрес органа Фонда;
  • online — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал «Дія».
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По материалам:
Finance.ua
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