Льготные цены на газ для населения: в «Нафтогазе» ожидают постепенную отмену ПСО — Finance.ua

Льготные цены на газ для населения: в «Нафтогазе» ожидают постепенную отмену ПСО Сегодня 09:34 — Энергетика

Льготные цены на газ для населения: в «Нафтогазе» ожидают постепенную отмену ПСО

Глава НАК «Нафтогаз Украины» считает, что отмена ПСО (возложение специальных обязанностей) на поставщиков газа потребителям должна начаться уже со следующего года.

Об этом в интервью сообщил глава НАК Алексей Чернышев.

По мнению Чернышева, отмена ПСО, которое сейчас обеспечивает стабильную цену на газ на уровне ниже рыночной отдельным потребителям, может быть постепенной.

Читайте также Цены на газ для населения у разных поставщиков

«Мое личное мнение, что постепенная или фазовая отмена ПСО возможна уже в 2024 году. Это не должно влиять на потребление уязвимых категорий потребителей — они должны быть защищены. И именно отмена ПСО должна быть синхронизирована с соответствующей поддержкой тех, кто в этом нуждается», — отметил Чернышев.

Он считает, что сейчас механизмом ПСО государство поддерживает не только уязвимых потребителей, но и тех, кто имеет возможность платить по рыночным ценам.

«На сегодняшний день у нас абсолютно нелогичная ситуация. Так или иначе государство поддерживает уязвимые категории населения, субсидиантов и делает это абсолютно четко. С другой стороны, тот сегмент потребителей, который мог бы платить больше, платит по ценам ниже рыночных, что не является логичным. То есть мы фактически достаточно существенный объем газа по сниженной цене поставляем тем, кто, возможно, в этом и не нуждается», — отметил глава НАК.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.