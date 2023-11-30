Цены на газ для населения у разных поставщиков — Finance.ua

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Цены на газ для населения у разных поставщиков

Личные финансы
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В декабре 2023 года годовые тарифы на газ для населения предлагают 12 поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.
В то же время после того, как в мае 2022 года «Нафтогаз» получил всех клиентов группы компаний Дмитрия Фирташа «Твой Газсбыт», государственная компания занимает более 98% рынка поставок газа для населения.
  • «Эру Людям» — 7,70 гривен
  • «Энерджи трейд групп» — 7,799
  • «Нафтогаз Украины» — 7,96
  • «Тернопольгаз сбыт» — 7,96
  • «Прикарпат энерго трейд» — 7,98
  • «Полтавагаз сбыт» — 7,99
  • «Галнефтегаз» — 7,99
  • «Львовэнергосбыт» — 8,20
  • «Киевские энергетические услуги» (YASNO) — 8,46
  • «Днепровские энергетические услуги» (YASNO) — 8,46
  • «Аскания Энерджи» — 9,95
  • «СветГаз» — 9,99.
В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.
В то же время цены для промышленных предприятий в Украине растут четвертый месяц подряд. В октябре стоимость составила 15 196 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 2,3% больше, чем месяцем ранее. Однако за последний год цена опустилась в 2,5 раза.

Справка Finance.ua:

  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обяжет бытовых потребителей обслуживать внутридомовые газовые сети в многоквартирных домах за свой счет. Это и станет третьей платежкой за газ, ведь сейчас мы отдельно получаем платежки за горючее и его доставку.

Третий платеж за газ: что изменится

По материалам:
РБК-Україна
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