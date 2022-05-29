Квартиры в Украине станут дешевле: эксперт рассказал, чего ждать от рынка недвижимости — Finance.ua
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Квартиры в Украине станут дешевле: эксперт рассказал, чего ждать от рынка недвижимости

Сегодня 20:30Недвижимость
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Квартиры в Украине станут дешевле: эксперт рассказал, чего ждать от рынка недвижимостиКвартиры в Украине станут дешевле: эксперт рассказал, чего ждать от рынка недвижимости
В Украине вскоре может произойти существенное падение цен на недвижимость, однако во многом это будет зависеть от того, как обстоят дела с безопасностью в той или иной области.
Об этом в комментарии «Украина 24» рассказал финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий.
Он отметил, что снижение цен на недвижимость по Украине точно не будет равномерным, поскольку спрос людей на жилье в одной области может быть значительно выше, чем в другой.
«Например, сейчас наиболее интересным для покупателей является жилье в западных областях Украины. Соответственно, и цены там выросли как минимум на 20 — 30% (на аренду — в некоторых случаях вообще в разы) по сравнению со стоимостью до полномасштабного вторжения агрессора», — говорит Слуцкий.
Другая ситуация наблюдается в более «опасных» городах, вроде Одессы или Днепра, где спрос на недвижимость не растет, а потому и повышения ее стоимости там в ближайшем будущем не произойдет. Местами же, говорит Слуцкий, и вовсе можно ожидать падения цен на 10-20%.
По его словам, в прошлом году наблюдался тренд на рост цен на недвижимость, однако из-за войны он был переломлен.

Справка Finance.ua:

  • на западе Украины за последние полгода значительно возросла цена аренды квартир. Например, в Ужгороде и области цены подскочили на 225%,а на втором месте по дороговизне — Черновицкая область, где снять квартиры стало дороже на 156%;
  • в Украине некоторым специалистам открыли доступ к реестрам недвижимости и юрлиц, что позволяет оформить сделку купли-продажи жилья. Как в военное время купить квартиру без рисков и в чем особенность таких сделок — рассказал эксперт.
Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.
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По материалам: Телеграф
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