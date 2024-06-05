Квантовый компьютер может облегчить мошенникам кражу денег — Finance.ua

Квантовый компьютер может облегчить мошенникам кражу денег Сегодня 19:45 — Криминал

Квантовый компьютер может облегчить мошенникам кражу денег

Квантовый компьютер может облегчить мошенникам кражу денег. Банки сейчас создают системы на основе искусственного интеллекта, анализирующие поведение клиента.

Об этом риске сообщили участники круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«Сейчас в мире идет поиск вариантов создания квантового компьютера. В этом году $100 млрд выделяют страны, чтобы ускорить его разработку. Китай из них около $15 млрд выделяет. К чему это приведет? Та же технология блокчейна станет более уязвимой, поскольку в миллион раз вырастут вычислительные скорости, и те вещи, которые мы сейчас считаем безопасными, в следующие 5−7 лет уже не будут безопасными. И даже дифференцированная структура баз блокчейна не обезопасит физическое лицо от того, что транзакция может быть подделана», — предупредил заместитель председателя правления Ощадбанка , ответственный за розничный бизнес, Антон Тютюн.

Читайте также 90% случаев карточного мошенничества связаны с разглашением персональных данных

По его словам, ведущие европейские банки уже работают над изменением методов шифрования.

«Нужно сейчас анализировать то, что будет через два-три года, и делать шаги вперед, — говорит Антон Тютюн. — Почему только сейчас создаются системы на основе искусственного интеллекта, которые анализируют поведение клиента — типичное/нетипичное, блокируем транзакции. Мы должны были это ввести три года назад. Где системы, анализирующие доверенные устройства?»

Директор по мониторингу и противодействию мошенничеству Сенс Банка Юрий Хмеленко говорит, что антифрод является одной из наиболее сложных целевых функций в машинном обучении, поскольку «суть мошенника — это мимикрировать под трастового клиента», поэтому нужны более сложные модели.

Читайте также Сколько приговоров за мошенничество уже вынесено в 2024 году

«Схемы работают и развиваются, и мы должны за ними спешить. Банк должен стоять на страже клиентов», — уверяет начальник управления технологий карточного и транзакционного бизнеса банка «Глобус» Ирина Градоблянская. По ее мнению, искусственный интеллект может побороть только искусственный интеллект вместе с взаимодействием банков, «поэтому мы должны бороться все вместе».

При этом киберзащита стоит дорого. «Это все очень дорого. В последние годы бюджеты на киберзащиту и информационную безопасность выросли в разы», ​​- говорит директор по инновациям NovaPay Алексей Рубан. Проблема ИИ, по его мнению, состоит в том, что все игроки развивают свои системы по отдельности. «А нужно делиться информацией о мошенниках», — считает он.

Мы уже проводим встречи с ведущими банками. В наших планах создать постоянно действующую платформу для обмена опытом, в том числе возможно с выходом на определенные методические рекомендации для использования всеми банками. Клиент должен понимать, что банк — это безопасно", — считает замглавы НБУ Алексей Шабан.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.