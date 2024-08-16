«Курсовое движение вверх»: что будет с долларом в Украине на следующей неделе — Finance.ua

«Курсовое движение вверх»: что будет с долларом в Украине на следующей неделе Сегодня 10:01 — Валюта

«Курсовое движение вверх»: что будет с долларом в Украине на следующей неделе

Со второй половины августа постепенно станет заметно «курсовое движение» вверх, хотя это не произойдет внезапно. На рынке сохранятся «умеренные темпы» изменений, при этом как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления курсов валют, рассказал начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой.

По его словам, регулятор будет готов держать в балансе спрос и предложение — то есть валютному рынку не грозят хаотический неконтролируемый рост валютных курсов. И по всем признакам ни доллару, ни евро не угрожает такое понятие, как «дефицит».

Читайте также Каким может быть курс доллара в Украине в конце 2024 года: прогноз

«Как мы прогнозировали ранее, основные валютные изменения произойдут уже осенью. Однако уже сейчас можно констатировать, что постепенное движение курсов вверх отразится на „коридорах“ допустимых колебаний. По крайней мере, главное изменение будет заключаться в увеличении нижней планки с 40,7 грн/долл. до 41 грн/долл., а коридоры скорее всего будут выглядеть так: 41−41,7 грн/долл. на межбанке и 41−42 грн/долл. на наличном рынке», — сказал Лесовой.

Он напомнил, что главная объективная причина в росте курсовых показателей кроется в росте инфляции (по итогам года она может составить 8,5%), вызванной ростом тарифов на электроэнергию и сложностями в работе бизнеса в результате июльских перебоев с энергоснабжением.

Кроме того, ожидается, что на курсовые показатели также могут повлиять решение об увеличении налоговой нагрузки, что скажется на уровне потребительских цен. Однако, как это наблюдалось в течение 8 месяцев 2024 года, курсовые изменения будут медленными и неразрушительными.

По словам банкира, характеристики валютного рынка с 19 по 25 августа будут следующими:

коридоры валютных изменений: на межбанке — 41−41,7 грн/долл. и 43,5−45,5 грн/евро, на наличном рынке — 41−42 грн/долл. и 43,5−46,5 грн/евро;

ежедневные курсовые изменения: на межбанке — до 0,2−0,3 грн, в комбанках — до 0,3−0,5 грн, в обменных пунктах — до 0,5 грн;

разница между курсами купли и продажи: на межбанке — до 0,05 грн за 1 долл., до 0,1 грн за 1 евро, в коммерческих банках — до 0,5−0,6 грн на 1 долл., до 0, 8−1 грн. на 1 евро, в обменных пунктах — до 0,6−1 грн. на 1 долл., до 1−1,3 грн. на 1 евро;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты — до 0,3−0,5 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от первоначального понедельничного курса.

«На следующей неделе рынок будет жить в предвкушении осенних курсовых изменений. Однако вряд ли глобальные изменения произойдут уже вот теперь или по какому-то неожиданному сценарию. Эффективная монетарная стратегия НБУ предусматривает невозможность хаоса на валютном рынке, а значит, возможность резкого курсового обвала гривны снижена почти до нуля», — отметил Лесовой.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.