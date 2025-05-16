Курс гривны в Украине стабильный, а резервы растут, — отчет ИЭИ Сегодня 17:03 — Казна и Политика

Курс гривны в Украине стабильный, а резервы растут, — отчет ИЭИ

В мае гривна оставалась стабильной по отношению к доллару на фоне снижения спроса на наличную валюту.

Об этом говорится в майском отчете «Месячный Экономический Мониторинг Украины» от Института экономических исследований (ИЭИ).

Обменный курс

Гривна оставалась в целом стабильной по отношению к доллару США в последние недели, а курс колебался в промежутке в 41,2−41,7 грн за доллар.

Специалисты ИЭИ отмечают, что длительный период без существенного обесценивания гривны способствовал снижению спроса на наличную валюту. За последние недели спрос был близким к предложению.

Снижение импорта в апреле также способствовало снижению спроса на безналичную иностранную валюту. Интервенции НБУ за четыре недели, истекающие 18 мая, составили ориентировочно 2,4 млрд долл.

В то же время, в апреле международные резервы НБУ выросли до 46,7 млрд долл. с 42,7 млрд долл. в марте. Это отражает одновременное поступление средств от доноров на общую сумму 6,2 млрд долл. включая средства от ЕС в 4,9 млрд долл. (в эквиваленте) по Ukraine Facility и ERA.

«По-прежнему средства от Великобритании по ERA на покупку оружия не зачисляются в резервы из-за их целевого назначения. При этом правительство потратило 301 млн долл. на обслуживание внешнего долга и израсходовало 103 млн долл. в чистом виде на погашение валютных ОВГЗ и проценты по ним», — фиксируют в ИЕИ.

НБУ в апреле потратил 2,2 млрд долл. на интервенции.

Монетарная политика

Протокол апрельского заседания по монетарной политике указывает на то, что решение о сохранении учетной ставки было единогласным.

Участники дискуссии отметили как признаки снижения инфляционного давления в показателях месячной инфляции, так и сохранение высокого уровня инфляции и высокие риски для инфляции.

«Также можно согласиться с мнением одного из участников дискуссии, что сохранение учетной ставки на высоком уровне целесообразно для поддержки международных резервов в условиях неопределенности внешнего финансирования в 2026—2027 годах», — говорят в ИЭИ.

Справка Finance.ua:

напомним, правление Национального банка 17 апреля приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15,5%. Отмечается, что это решение будет способствовать поддержанию устойчивости валютного рынка, сохранению контроля за инфляционными ожиданиями и постепенному замедлению инфляции до 5% на горизонте политики;

Нацбанк опросил финансовых аналитиков, банкиров, население и бизнес, попросив их предоставить прогнозы по росту курса доллара в течение ближайшего года. Регулятор отмечает, что прогнозы становятся более оптимистичными.

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