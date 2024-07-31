Курс евро: банкир сообщил, будет ли расти в ближайшее время — Finance.ua

Курс евро: банкир сообщил, будет ли расти в ближайшее время Сегодня 16:00 — Валюта

Курс евро: банкир сообщил, будет ли расти в ближайшее время

Банкир Сергей Фурса в комментарии сообщил, что влияло на рост евро.

Рост евро был продиктован колебаниями в паре евро-доллар на мировом рынке. Это глобальный фондовый рынок, глобальный Форекс.

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Фурса отмечает, что разграничить динамику на мировом рынке нереально.

Как изменится курс евро

Ранее в комментарии 24 каналу банкир Тарас Лесовой отметил, что ближе к сентябрю могут сформироваться новые курсы на валютном рынке. Однако, по его словам, говорить об изменении общей «архитектуры» не стоит.

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Лесовой считает, что курс евро к сентябрю может достичь значения, которое будет находиться в диапазоне 44−47 гривен за евро. В начале августа ситуация будет выглядеть так:

коридор валютных колебаний на межбанке будет в пределах 43,5 — 45,5 гривен за евро;

на наличном рынке валюта будет колебаться в пределах 43,5 — 46,5 гривен за евро.

Справка Finance.ua:

Экономика Украины демонстрирует признаки замедления на фоне сокращения финансовой помощи и мобилизационных процессов. В 2024 году ВВП Украины вырастет на 3,1% и 2,9% в 2025 г. На конец 2024 года курс будет составлять 42,5 грн/долл. и 45,2 грн/долл. к концу 2025 года. Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе Capital Times.

В банковском секторе ожидают, что к концу 2024 года курс доллара в Украине может достичь 42,1 грн. Вечером 16 июля банки установили стоимость наличной американской валюты на среднем уровне 40,93/41,45 грн (покупка/продажа). Обменники — 41,04/41,56 грн.

В Ассоциации украинских банков прогнозируют, что среднегодовой курс гривны в 2024 году не превысит 40,5 грн/долл.;

Телеканал 24 По материалам:

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