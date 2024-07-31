Курс евро: банкир сообщил, будет ли расти в ближайшее время — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Курс евро: банкир сообщил, будет ли расти в ближайшее время

Валюта
30
Курс евро: банкир сообщил, будет ли расти в ближайшее время
Курс евро: банкир сообщил, будет ли расти в ближайшее время
Банкир Сергей Фурса в комментарии сообщил, что влияло на рост евро.
Рост евро был продиктован колебаниями в паре евро-доллар на мировом рынке. Это глобальный фондовый рынок, глобальный Форекс.
Читайте также
Фурса отмечает, что разграничить динамику на мировом рынке нереально.

Как изменится курс евро

Ранее в комментарии 24 каналу банкир Тарас Лесовой отметил, что ближе к сентябрю могут сформироваться новые курсы на валютном рынке. Однако, по его словам, говорить об изменении общей «архитектуры» не стоит.
Читайте также
Лесовой считает, что курс евро к сентябрю может достичь значения, которое будет находиться в диапазоне 44−47 гривен за евро. В начале августа ситуация будет выглядеть так:
  • коридор валютных колебаний на межбанке будет в пределах 43,5 — 45,5 гривен за евро;
  • на наличном рынке валюта будет колебаться в пределах 43,5 — 46,5 гривен за евро.
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

  • Экономика Украины демонстрирует признаки замедления на фоне сокращения финансовой помощи и мобилизационных процессов. В 2024 году ВВП Украины вырастет на 3,1% и 2,9% в 2025 г. На конец 2024 года курс будет составлять 42,5 грн/долл. и 45,2 грн/долл. к концу 2025 года. Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе Capital Times.
  • В банковском секторе ожидают, что к концу 2024 года курс доллара в Украине может достичь 42,1 грн. Вечером 16 июля банки установили стоимость наличной американской валюты на среднем уровне 40,93/41,45 грн (покупка/продажа). Обменники — 41,04/41,56 грн.
  • В Ассоциации украинских банков прогнозируют, что среднегодовой курс гривны в 2024 году не превысит 40,5 грн/долл.;

Курс валют в Украине 💸

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.