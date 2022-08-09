Курс доллара в Украине может взлететь: появилась еще одна причина — Finance.ua

Курс доллара в Украине может взлететь: появилась еще одна причина Сегодня 09:01 — Валюта

Курс доллара в Украине может взлететь: появилась еще одна причина

С понедельника, 8 августа, начало действовать решение № 1053 Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которым отменены почти все введенные с 24 февраля ограничения на работу на рынке капиталов и товарных рынков.

это может привести к целому ряду схем на рынке капиталов по выводу из Украины средств, прежде всего в доллараз. Как уверяет экономический эксперт Алексей Кущ,по выводу из Украины средств, прежде всего в доллараз.

По его мнению основными схемами станут:

покупка иностранных ценных бумаг и вывод капитала за рубеж;

сброс нерезидентами портфелей ОВГЗ с разгоном вторичной доходности по ним до 25-30%: этот уровень потом укажут Минфину как некий бенчмарк (финансовый термин означающий более высокую, чем в среднем по рынку, доходность) и потребуют доведения первичных размещений до аналогичной планки доходности, что будет означать рост доходности по ОВГЗ до уровня 30% и эмиссию гривны;

операции с ценными бумагами для выхода в кэш и рисования доходов для «отчаливающей в Европу элиты».

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Все это, как утверждает Кущ, крайне негативно отразится на курсе гривны и на резервах НБУ, а потом, через импорт — и на инфляции.

Проще говоря, желая вывести свой капитал за границу, бизнес начнет активно покупать доллары, что вызовет рост спроса на него, и курс доллара к гривне вновь взлетит. Чтобы спасти гривну от девальвации, НБУ придется снова распродавать международные резервы.

Чего ждать от курса дальше: мнение других экспертов

Последнюю неделю курс доллара в обменниках не только перестал расти, но и наоборот начал снижаться до официального курса НБУ. Приобрести американскую валюту можно в среднем по 39,7 грн/доллар, хотя еще в начале месяца обменники предлагали на гривну дороже.

По поводу того, как дальше будет развиваться ситуация с курсом доллара, делать прогнозы сложно. В условиях войны большое значение имеет также поведение населения, в частности паническая скупка валюты.

«Если разница между официальным курсом и наличным будет оставаться большой, то это будет стимулировать валютный туризм, прежде всего, у банков. В таком случае я не исключаю дополнительных жестких мер от НБУ, например наличные валютные интервенции», — считает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив, пишет Слово и дело

Экономист Борис Кушнирук отметил, что фактор поведенческой экономики существует, но не следует забывать и о фундаментальных факторах.

«Если они играют отрицательно, то всегда будет фундаментальной причиной, почему оказывается давление на курс национальной валюты. Объективные факторы влияют на то, что гривна и дальше будет находиться под курсовым давлением. То есть сейчас обеспечить стабильность национальной валюты практически невозможно. Конечно, позитивные новости с фронта могут улучшить ситуацию, например, не будет происходить скупка валюты», — резюмировал он.

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