Эксперты назвали курс доллара, который ожидается в ближайшее время — Finance.ua

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Эксперты назвали курс доллара, который ожидается в ближайшее время

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Эксперты назвали курс доллара, который ожидается в ближайшее время
Эксперты назвали курс доллара, который ожидается в ближайшее время
Курс доллара в Украине в ближайшее время может приблизиться к официальному и стабилизироваться на отметке 37-38 гривен.
Такой прогноз озвучили эксперты, опрошенные сайтом «Обозреватель».
Как считает руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий, паника из-за нынешнего курса спадет в ближайшие недели.
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«Наличный курс будет приближаться в течение августа к официальному уровню. Думаю, вероятным можно считать курс около 37-38 грн/$», — прогнозирует эксперт.
С ним согласен член Совета Нацбанка Василий Горбаль. По его мнению, повлияет на это частичный запуск экспорта зерна по украинским портам. Также он напомнил о договоренности Украины с МВФ о финансировании восстановления экономики.
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Как известно, сейчас доллар стоит около 40 гривен. В условиях войны он будет зависеть от ситуации на фронте и финансовой поддержки украинской экономики.
«Говорить, что сейчас нерыночный курс, сложно. Это тот курс, по которому банки, обменники готовы покупать и продавать доллары», — говорит аналитик, прогнозируя, что после смены настроений украинцев и падения спроса на валюту курс, вероятно, будет постепенно снижаться.

Справка Finance.ua:

  • официальный курс гривны к доллару от 21 июля 2022 г. Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% — с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам;
  • обменникам запретили размещать данные о курсах валют на улицах;

Узнать актуальную информацию о курсах валют в Украине

По материалам:
УНІАН
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