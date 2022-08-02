Украинцы смогут обменять наличную гривну на евро еще в одной стране — Finance.ua

Украинцы смогут обменять наличную гривну на евро еще в одной стране
С 1 августа украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся на Мальте, смогут обменять наличную гривну на евро.
Как сообщает пресс-служба НБУ, соответствующее соглашение Национальный банк Украины и Центральный банк Мальты заключили 22 июля 2022 года.
Кто сможет обменять евро
Граждане Украины, имеющие действительную справку о получении защиты от Агентства по международной защите на Мальте, смогут обменять наличную гривну на евро, обратившись в Центральный банк Мальты.
В случае перемещенных несовершеннолетних украинцев без сопровождения такие обменные операции можно осуществить с помощью лиц, опекунство или представительство которых заверил уполномоченный орган власти Республики Мальта.
Сколько можно обменять
Совершить обмен наличной гривны на евро возможно будет в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека.
На обмен будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты более низких номиналов и монеты для обмена не будут приниматься). Обмену не будут подлежать изношенные банкноты и банкноты с дефектами.
Важно, что лица, уже осуществившие обмен гривны в объеме разрешенной суммы на территории другого государства, где действуют соглашения обмена наличной гривны, не будут иметь права на эту услугу в рамках этого Соглашения.
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Обмен будет осуществляться с применением фиксированного обменного курса гривны к евро, определяемого НБУ. Информация об установленном курсе будет еженедельно публиковаться на официальном вебсайте Центрального банка Мальты. Соответствующие обменные операции не предусматривают никакой платы, комиссий или сборов со стороны мальтийского центробанка.
Справка Finance.ua:
- с 21 июня украинские беженцы в Италии могут обменять наличную гривну на евро;
- ранее такие же соглашения НБУ заключил с центробанками Польши, Германии, Бельгии, Швеции и Нидерландов.
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