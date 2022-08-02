Украинцы смогут обменять наличную гривну на евро еще в одной стране — Finance.ua

Украинцы смогут обменять наличную гривну на евро еще в одной стране Сегодня 10:01 — Личные финансы

Украинцы смогут обменять наличную гривну на евро еще в одной стране

С 1 августа украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся на Мальте, смогут обменять наличную гривну на евро.

Как сообщает пресс-служба НБУ, соответствующее соглашение Национальный банк Украины и Центральный банк Мальты заключили 22 июля 2022 года.

Кто сможет обменять евро

Граждане Украины, имеющие действительную справку о получении защиты от Агентства по международной защите на Мальте, смогут обменять наличную гривну на евро, обратившись в Центральный банк Мальты.

В случае перемещенных несовершеннолетних украинцев без сопровождения такие обменные операции можно осуществить с помощью лиц, опекунство или представительство которых заверил уполномоченный орган власти Республики Мальта.

Сколько можно обменять

Совершить обмен наличной гривны на евро возможно будет в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека.

На обмен будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты более низких номиналов и монеты для обмена не будут приниматься). Обмену не будут подлежать изношенные банкноты и банкноты с дефектами.

Важно, что лица, уже осуществившие обмен гривны в объеме разрешенной суммы на территории другого государства, где действуют соглашения обмена наличной гривны, не будут иметь права на эту услугу в рамках этого Соглашения.

Обмен будет осуществляться с применением фиксированного обменного курса гривны к евро, определяемого НБУ. Информация об установленном курсе будет еженедельно публиковаться на официальном вебсайте Центрального банка Мальты . Соответствующие обменные операции не предусматривают никакой платы, комиссий или сборов со стороны мальтийского центробанка.

Справка Finance.ua:

с 21 июня украинские беженцы в Италии могут обменять наличную гривну на евро;

ранее такие же соглашения НБУ заключил с центробанками Польши, Германии, Бельгии, Швеции и Нидерландов.

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