Курс доллара может достичь 40 гривен: эксперт назвал сроки — Finance.ua

Курс доллара может достичь 40 гривен: эксперт назвал сроки Сегодня 12:05 — Валюта

Курс доллара может достичь 40 гривен: эксперт назвал сроки

Курс наличного доллара в Украине будет постепенно расти и до конца года может достичь 40 гривен за доллар.

Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников.

«Думаю, курс будет расти, поскольку ситуация в экономике не радостная. У нас госбюджет рассчитывали, исходя из 42 грн за доллар. Сейчас мы пошли в наличных уже за 38 грн. Скорее всего, ниже уже не будет. Я думаю, что параметры госбюджета выполнены не будут, но уровень 39−40 грн за доллар на 1 января вполне реален», — сказал эксперт.

При этом он не считает целесообразным в скором времени переходить на гибкое курсообразование.

«Я не очень уверен, что сейчас удачное время для такого перехода, поскольку поступление валюты снизилось из-за проблем с вывозом зерновых, спрос на валюту повысился и нет уверенности в ритмическом поступлении средств от внешних кредиторов. Поэтому, если НБУ сейчас введет гибкий курс, то ему придется приложить больше усилий к его удержанию в определенном коридоре», — считает Плотников.

Справка Finance.ua:

НБУ планирует перейти к гибкому курсу гривны к доллару, что предусматривает контроль и при необходимости корректировку ситуации на рынке;

в частности, «по мере формирования надлежащих макроэкономических и финансовых предпосылок НБУ отойдет от фиксации официального курса к большей гибкости обменного курса, колебания которого должны отражать изменения спроса и предложения валюты на рынке»;



сроки перехода к гибкому курсообразованию НБУ не называет, подчеркивая, что это произойдет «в перспективе»;



НБУ держит официальный курс на уровне 36,6 гривен. На наличном рынке курс достиг уровня 38,6 гривны за доллар.



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