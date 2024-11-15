Купить жилье в Европе за криптовалюту: реально ли это — Finance.ua

Купить жилье в Европе за криптовалюту: реально ли это Сегодня 08:41 — Криптовалюта

Купить жилье в Европе за криптовалюту: реально ли это

CEO xРaid Алексей Рудь утверждает, что приобрести европейскую недвижимость за криптовалюту вполне возможно. Более того, чаще всего украинцы покупают недвижимость в Испании (в первую очередь привлекают Валенсия и Марбелья), Португалии, Польше (особенно в Варшаве), Германии, Чехии и Австрии (Вена).

По экспертной оценке Яны Ким , владелицы престижного агентства недвижимости в Варшаве 8 ESTATE, украинские граждане остаются самыми активными иностранными инвесторами на польском рынке недвижимости, составляя 63% от общего количества иностранных покупателей.

«Растущий интерес украинцев к польской недвижимости отражает стремление к диверсификации инвестиций и созданию дополнительной финансовой опоры для семьи», — объясняет Яна Ким, подчеркивая растущий тренд. Похожая мотивация наблюдается и среди белорусских покупателей, для которых польская недвижимость становится надежной гаванью в условиях политической неопределенности на родине.

В то же время инвесторы из Западной Европы рассматривают польский рынок прежде всего как привлекательную возможность для приумножения капитала. Особое внимание привлекает сегмент жилой недвижимости, приобретение которой не требует специальных разрешений.

По наблюдениям экспертов 8 ESTATE, процесс приобретения недвижимости для иностранцев в Польше происходит беспрепятственно. В то же время, новоприбывшие могут столкнуться с определенными вызовами в вопросах перевода средств. «Мы наблюдаем рост популярности современных финансовых инструментов, включая криптовалютные транзакции, хотя традиционные методы остаются актуальными», — отмечает Яна Ким.

Важно отметить, что все операции с недвижимостью в Польше осуществляются исключительно по безналу, с обязательным соблюдением требований по прозрачности происхождения средств. Транзакции на сумму свыше 15 тысяч евро автоматически подпадают под финансовый мониторинг, при этом банковские учреждения и налоговая имеют право запрашивать подтверждающие документы в течение пяти лет после операции.

Например, такими могут быть документы о дарении, заработной плате, дивидендах или продаже недвижимости. И даже если сразу банк ничего не требует, то налоговая имеет право провести проверку в течение следующих пяти лет. Имейте это в виду.

Украинцы в Польше приобрели огромное количество недвижимости. И это несмотря на то, что такие сделки не дают права получить вид на жительство или другие документы для легального пребывания в стране. Популярность именно Польши объясняется географической близостью, политической стабильностью и постоянным ростом цен, что обеспечивает высокую капитализацию и понятные правовые инвестиционные условия.

Заметим, что в последние годы стоимость недвижимости в Польше стабильно и достаточно стремительно растет. По официальным данным Центрального статистического управления Польши, в течение 2023−2024 годов стоимость недвижимости в Варшаве продемонстрировала рост на 25,5%. Так что очень неплохой вариант для инвестирования. Тем более что для этого можно использовать и криптовалютные накопления.

Руководитель польского агентства недвижимости Мокко Николай П. отметил, что большинство клиентов агентства покупают недвижимость в Польше за 150−300 тыс. долларов, и эта стоимость выше, чем дома.

Например, те предприниматели, которые делились с нами своим опытом, тратили на приобретение нового жилья в Варшаве 150−200 тыс. долларов. При этом они отмечали, что это для них, для выезда, для спокойного поселения на избранном новом месте была такая стоимость «проездного билета».

Секреты от xРaid: как это работает?

xРaid существенно упрощает украинцам процедуру покупки недвижимости в ЕС. Этот сервис предлагает украинцам безопасно и легально осуществлять криптовалютные транзакции в международном формате.

Что же предлагают? xPaid помогает украинцам открыть дружественный к крипте счет в Европе для дальнейшего обмена крипты.

Как происходит перевод, если вы обычное физлицо? Заметим, что с наличными деньгами в компании дел не имеют. Только крипта . Лицензия предусматривает только такой вид услуг, тем более что наличные деньги здесь особо и не нужны.

Подробно о том, как происходит процесс покупки недвижимости за крипту — читайте в статье по ссылке.

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