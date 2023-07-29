Куда украинцы едут отдыхать этим летом, и сколько это стоит — Finance.ua
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Куда украинцы едут отдыхать этим летом, и сколько это стоит

Личные финансы
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Куда украинцы едут отдыхать этим летом, и сколько это стоит
Куда украинцы едут отдыхать этим летом, и сколько это стоит
Полномасштабное вторжение россии отняло у украинцев возможность безопасного отдыха на Черном и Азовском морях, как в довоенные времена. Поэтому чаще люди внутри страны предпочитают летний ретрит неподалеку от мест, где проживают, открывают для себя красивые уголки Украины и локации в горах, на реках и озерах.
О самых популярных направлениях отдыха среди украинцев, предложениях по жилью и ценах посуточной аренды рассказали эксперты OLX Недвижимость.

Отдых в горах

В течение многих лет одна из любимых локаций украинцев для отдыха в Карпатах — Яремче, где медианная цена жилья составляет около 1550 гривен.
Другая популярная локация для отдыха в горах — село Микуличин на Ивано-Франковщине. Но и посуточная аренда здесь дороже — около 2 200 гривен.
В топе локаций также находится Славское (Львовская область). Медианная стоимость жилья в городе составляет 1625 гривен.
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Еще одна популярная горная локация, но уже в Черновицкой области — село Мигово, где расположен популярный горнолыжный курорт. Интересно, что цена жилья здесь достигает 3500 гривен.
Благодаря известным термальным водам и красивым пейзажам в топ отзывов пользователей также входит город Берегово в Закарпатской области с достаточно демократической медианной стоимостью аренды в сутки — 600 гривен.

Отдых на водоемах

Наиболее популярными локациями являются населенные пункты Хмельницкой области на берегу реки Днестр и в известном природном парке «Подольские Товтры». Например, наибольшее количество откликов от пользователей OLX на объявление посуточной аренды получило село Старая Ушица, где можно арендовать жилье за ​​760 гривен.
В Киевской области на реке Десна наиболее популярной локацией является село Пуховка. Здесь жилье уже дороже и обойдется вам примерно в 3 500 гривен.
Самым популярным вариантом отдыха на озерах остается озеро Свитязь в Волынской области. Там медианная стоимость аренды за сутки составляет 1 500 гривен.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
РБК-Україна
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