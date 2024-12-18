Куда направляли больше всего средств из госбюджета в ноябре — Finance.ua

Куда направляли больше всего средств из госбюджета в ноябре Сегодня 09:11

Куда направляли больше всего средств из госбюджета в ноябре

За январь — ноябрь 2024 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 3 трлн грн, что на 365,7 млрд грн, или на 13,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в ноябре было израсходовано 340,9 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины от 13 декабря 2024, передает пресс-служба Министерства финансов.

В структуре расходов больше всего направлено:

— 1,2 трлн грн — на оплату труда с начислениями (в том числе в ноябре — 115,3 млрд грн) или 38,6% от общего объема расходов, израсходованных за январь — ноябрь 2024 года (против аналогичного периода прошлого года выросли на 75,1 млрд грн, или на 6,9%). В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 876,6 млрд грн (в ноябре — 86,6 млрд грн);

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— 463 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в ноябре — 46,1 млрд грн) или 15,4% от общего объема расходов. Среди них:

252,6 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания; оплата коммунальных услуг;

140,5 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

— 510,6 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в ноябре — 44,6 млрд грн) или 17% от общего объема расходов, что на 37,2 млрд грн или на 7,9% больше против аналогичного периода прошлого года, в том числе:

248,1 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

100,3 млрд грн — на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

32,3 млрд грн — для выплаты жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

— 330,0 млрд грн — на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в ноябре — 63,6 млрд грн) или 11% от общего объема расходов. Среди них:

283,5 млрд грн — на приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;

18 млрд грн — на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства;

— 286,7 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в ноябре — 43,2 млрд грн) или 9,6% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 61,8 млрд грн, или на 27,5%);

— 163 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в ноябре — 16 млрд грн) или 5,4% от общего объема (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 27,4 млрд грн, или на 20,2%).

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