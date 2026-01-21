Куда можно инвестировать через лицевые инвестиционные счета Сегодня 20:02 — Личные финансы

Инвестор считает на калькуляторе прибыль от вложений в личные инвестиционные счета

Лицевые инвестиционные счета (ЛИС) задуманы как долгосрочный инструмент развития личных инвестиций и одновременно поддержки экономики. Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем об этом инструменте и куда через него можно будет вкладывать.

Налоговый бонус

Главное преимущество ЛИС — освобождение инвестиционной прибыли от налогообложения. Однако здесь действует условие: денежные средства должны оставаться на счете не менее пяти лет. Если инвестор решает вывести деньги раньше, применяются стандартные налоговые правила.

Для чего это? Эта норма формирует осознанный выбор между краткосрочной ликвидностью и сохранением полного финансового результата.

Ограничения для владельцев ЛИС

Прежде всего стоит отметить, что государство ограничивает годовой объем пополнения — не более 300 минимальных заработных плат на одного человека. Такой подход делает инструмент массовым, но не позволит использовать его для оптимизации налогов на сверхкрупные капиталы.

Читайте также Доступные инструменты для инвестиций

Дополнительное правило — только один ЛИС на одного гражданина, что подчеркивает его персональный характер.

В какие инструменты можно инвестировать через ЛИС

ЛИС ориентирован не на спекулятивные или экзотические активы, а на поддержку экономики страны.

Через такой счет разрешено инвестировать в:

акции и облигации частных и государственных компаний,

облигации местных займов,

а также государственные ценные бумаги.

В результате средства на ЛИС работают сразу в нескольких направлениях:

с одной стороны — помогают инвестору накапливать личный капитал;

с другой — обеспечивают экономику «длинными» деньгами.

Для бизнеса это альтернатива кредитному финансированию, а для граждан — возможность стать совладельцами компаний и проектов, с которыми они сталкиваются ежедневно.

Кому это нужно и какой эффект может дать, а также как работают ЛИС в других странах — читайте в статье по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.