Куда из Украины можно доехать поездом без пересадки: маршруты и цены на билеты

В условиях войны железнодорожное сообщение с Европой стало ключевым транспортным направлением для миллионов украинцев. Так что прямые рейсы без пересадок — это не только удобство, но и возможность быстро добраться в ЕС.
Журналисты выяснили, из каких украинских городов сегодня можно добраться до ЕС без пересадок и сколько стоят такие билеты.

Киев: поезда в Польшу, Венгрию, Австрию, Молдову, Румынию

Новый поезд Киев — Бухарест отправится в 06:30 уже в эту пятницу, 10 октября, и прибудет в Бухарест в 06:47 на следующий день. В обратном направлении он будет ехать из столицы Румынии Бухареста в 19.10, в Киев в 19.41 на следующий день. Стоимость билета в купейном вагоне составит 3960 грн.
Также из Киева курсируют поезда в Польшу, Венгрию, Австрию и Молдову. В частности, купейный билет из столицы Украины в Варшаву будет стоить примерно 5300 грн, в Хелм — почти 2900 грн, в Перемышль — 2500 грн. Стоимость билета 1 класса в поездах Интерсити+ в Перемышль составит около 2900 грн.
Из Киева в Будапешт купейный билет обойдется почти в 3900 грн, в Вену — около 4500 грн, в Кишинев — 3400 грн.
Львов: поезда в Польшу, Венгрию, Австрию

Из Львова можно доехать до польского города Перемышль, купейный билет будет стоить почти 900 грн, а 1 класса в поезде Интерсити + - около 1200 грн. Добраться из Львова можно и до столицы Венгрии Будапешта, купейный билет обойдется примерно в 2800 грн. До столицы Австрии Вены из Львова можно доехать в купе, приобретя билет стоимостью примерно 3600 грн.

Харьков, Днепр, Одесса: поезда в Польшу

Из Харькова и Днепра курсируют поезда в два польских города — Хелм и Перемышль. Стоимость купейного билета из Харькова — около 3600 и 3200 грн соответственно, из Днепра — 3800 и 3200 грн соответственно. Из Одессы также есть возможность добраться до польского города Перемышль, стоимость билета в купейном вагоне составит около 2700 грн.
Мукачево, Ужгород: поезда в Венгрию, Австрию, Словакию

Из Мукачево в столицу Венгрии Будапешт можно добраться в вагоне купе по цене билета около 2000 грн. В столицу Австрии Вену купейный билет обойдется почти в 3000 грн. В словацкий город Кошице можно доехать за 700 грн в вагоне второго класса.
Из Ужгорода в Будапешт купейный билет обойдется примерно в 1900 грн, в Вену — до 3600 грн. В столицу Словакии Братиславу билет в вагоне второго класса из Ужгорода обойдется почти в 2300 грн, в Кошице — 700 грн.
