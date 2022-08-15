Кубраков сообщил, изменятся ли цены на топливо с возвращением акцизов — Finance.ua

Кубраков сообщил, изменятся ли цены на топливо с возвращением акцизов Сегодня 19:02 — Личные финансы

После частичного возвращения акцизов на дизтопливо и бензины цены на них не изменятся, или же колебание будет «в пределах погрешности», считает министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Об этом он рассказал в ходе брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ.

Кубраков рассказал, что акцизы планируется вернуть частично, а не в полной мере до уровня, действовавшего до начала полномасштабной войны.

Акцизы и НДС на топливо были отменены в марте на фоне кризиса на рынке топлива, поэтому правительство делало все, чтобы насытить рынок ресурсом. В июле, заявил министр, ситуация стабилизировалась: топливо есть у всех сетей АЗС, во всех регионах, как в больших, так и малых сетях.

Он отметил, что, несмотря на повышение курса гривны Национальным банком, цены на топливо на некоторых АЗС продолжают падать. Это обусловлено тем, что стоимость топлива на мировых рынках тоже уменьшается, пояснил министр.

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Учитывая эти обстоятельства, Мининфраструктуры предложило ввести акцизный налог на бензин и дизель на уровне 100 евро за 1000 л. До полномасштабной войны ставки составляли 213 евро и 140 евро соответственно, поэтому правительство предлагает вернуть их частично.

«Сейчас цена на мировых рынках продолжает падать. ... Я надеюсь, что розничные цены на дизель вообще не будут изменены в рознице, а на бензин повышение будет незначительным», — рассказал Кубраков, и впоследствии уточнил, что повышение допускается «в пределах погрешности» .

В то же время Кубраков заявил, что повышение налога на добавленную стоимость с действующих льготных 7% до «довоенных» 20% пока не планируется.

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Економічна Правда По материалам:

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