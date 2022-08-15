Отмена льготного налогообложения на топливо: зачем это правительству — Finance.ua

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Отмена льготного налогообложения на топливо: зачем это правительству

Энергетика
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Отмена льготного налогообложения на топливо: зачем это правительству
Отмена льготного налогообложения на топливо: зачем это правительству
Появился текст законопроекта № 7668 о внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно ставок акцизного налога, которым предусмотрено вместо нулевой ставки акциза установить акциз в размере для всех видов топлива.
Об этом говорится на сайте ВР.
Что предлагают? Проект Закона предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины и установить на период до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины, ставки акцизного налога на бензины моторные, тяжелые дистилляты и другие нефтепродукты, сжиженный газ, бутан, изобутан в размере 100,00 евро за 1000 л.
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Сообщается, что для согласования норм Налогового кодекса Украины предусмотрено внесение соответствующих изменений в абзац первый пункт 82 подраздела 2 «Особенности взимания налога на добавленную стоимость» раздела XX «Переходные положения».
Зачем это? Аргументация в документе заключается в том, что есть существенный дефицит средств для выполнения долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством или под государственные гарантии на развитие сети автомобильных дорог общего пользования, а для финансирования дорожных работ практически отсутствуют средства, что не дает возможности обеспечить содержание сети автомобильных дорог общего пользования государственного значения в надлежащем техническом состоянии, а также проведение аварийно-восстановительных работ на участках дорог и искусственных сооружениях, подвергшихся разрушениям и повреждениям в результате вооруженной агрессии российской федерации.

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По материалам:
УНН
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