Бензин и дизель снова подорожают? Кабмин предлагает вернуть акциз — Finance.ua

Бензин и дизель снова подорожают? Кабмин предлагает вернуть акциз Сегодня 08:01 — Личные финансы

Бензин и дизель снова подорожают? Кабмин предлагает вернуть акциз

Правительственный законопроект предлагает отказаться от «нулевой» ставки акциза и установить ставку в размере 100 евро за 1000 литров.

Об этом свидетельствует законопроект на сайте Рады.

Ставка акциза 100 евро на 1000 литров будет установлена на все виды топлива: бензины моторные, тяжелые дистилляты, другие нефтепродукты, сжиженный газ, бутан и изобутан.

НДС и дальше будет оставаться без изменений — 7%.

Как отмечается в законопроекте, увеличение акциза спровоцировано дефицитом средств для выполнения долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством на развитие сети автомобильных дорог.

«В то же время реализация его положений позволит, в частности, увеличить поступление в Государственный бюджет Украины акцизного налога не менее 2 млрд гривен ежемесячно исходя из нынешних темпов импорта», — отмечается в законопроекте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.