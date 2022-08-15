Бензин и дизель снова подорожают? Кабмин предлагает вернуть акциз — Finance.ua
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Бензин и дизель снова подорожают? Кабмин предлагает вернуть акциз

Личные финансы
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Бензин и дизель снова подорожают? Кабмин предлагает вернуть акциз
Бензин и дизель снова подорожают? Кабмин предлагает вернуть акциз
Правительственный законопроект предлагает отказаться от «нулевой» ставки акциза и установить ставку в размере 100 евро за 1000 литров.
Об этом свидетельствует законопроект на сайте Рады.
Ставка акциза 100 евро на 1000 литров будет установлена на все виды топлива: бензины моторные, тяжелые дистилляты, другие нефтепродукты, сжиженный газ, бутан и изобутан.
НДС и дальше будет оставаться без изменений — 7%.
Как отмечается в законопроекте, увеличение акциза спровоцировано дефицитом средств для выполнения долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством на развитие сети автомобильных дорог.
«В то же время реализация его положений позволит, в частности, увеличить поступление в Государственный бюджет Украины акцизного налога не менее 2 млрд гривен ежемесячно исходя из нынешних темпов импорта», — отмечается в законопроекте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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