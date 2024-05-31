Кто вошел в сотню самых влиятельных компаний года по версии Time — Finance.ua
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Кто вошел в сотню самых влиятельных компаний года по версии Time

Фондовый рынок
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Кто вошел в сотню самых влиятельных компаний года по версии Time
Кто вошел в сотню самых влиятельных компаний года по версии Time
Американский журнал Time составил список сотни самых влиятельных компаний в 2024 году.
Соответствующий список размещен на сайте журнала.
В категории «Лидеры» указаны компания Rare Beauty певицы Селены Гомез, американский футбольный клуб Интер Майами, Reddit, Pinterest, Toyota, BMW и т. д.
Список с «Бунтовщиками», в частности, наполнен WNBA (женская профессиональная баскетбольная лига США) и компаниями Xiaomi, Airbnb, Dyson. ИИ-компания Anthropic, Saildrone, Google, Huawei и производитель чипов AMD попали в список «Инноваторов».
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В категории «Титаны» указаны такие компании, как Intel, Amazon, нефтяная компания Saudi Aramco, Airbus, Microsoft, Nvidia, Pfizer, TikTok и Disney.
Отмечается, что «Новаторами» в этом году названы некоммерческая неправительственная организация World Central Kitchen, разработчик игры Fortnite Epic Games, космическая компания Intuitive Machines, ИИ-компания OpenAI и Институт сыворотки крови Индии.
По материалам:
НВ
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