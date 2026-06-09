Кто в Европе работает меньше всего и больше всего (инфографика) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Кто в Европе работает меньше всего и больше всего (инфографика)

В ЕС самой высокой производительности достигают такие страны, как Люксембург, Бельгия, Дания, Нидерланды и Франция. Это страны, где работники имеют кратчайшие рабочие графики.

Более длительное рабочее время может быть связано с чрезмерной рабочей нагрузкой, что, в свою очередь, способствует снижению производительности, — говорится в отчете PIE, пишет inpoland.net.pl

Где меньше всего работают самозанятые лица

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По данным PIE (Польского экономического института), в 2025 году польские работники работали в среднем 38 часов в неделю, что ставит их на 5 место в Европейском Союзе.

Частные предприниматели работают больше часов в неделю, чем наемные работники.

Дольше, чем в Польше, работают:

в Литве (38,6 часа),

Болгарии (38,6 часа),

Румынии (38,4 часа)

Латвии (38,3 часа).

Средний показатель по ЕС в прошлом году составил 35 часов.

Самый короткий рабочий день

в Нидерландах (29,7 часа),

Дании (32,4 часа),

Бельгии (32,6 часа),

Австрии (33,0 часа)

Германии (33,4 часа).

Для предпринимателей, не нанимающих работников, средний показатель по ЕС составляет 38,4 часа.

PIE подчеркнула, что предприниматели с наемными работниками посвящают работе еще больше времени — в среднем 44,7 часов в неделю по ЕС.

В этой группе меньше всего работают предприниматели:

из Латвии (37,4 часа

Эстонии (37,9 часов.

Больше всего работают предприниматели:

из Франции (48,4 часа),

Бельгии (48,2 часа)

Греция (47,3 часа).

В Польше 6,2% работников работают неполный рабочий день, что является одним из самых низких показателей в ЕС — по всему ЕС этот процент составляет в среднем 17,7%.

Наибольшее количество работников, занятых неполный рабочий день, наблюдается в Нидерландах (42,7%), Австрии (30,1%) и Германии (29,4%), в то время как самое низкое — в Болгарии (1,7%).

В Украине

не уменьшат. Ранее Finance.ua писал , что проект обновленного Трудового кодекса предлагает изменения, которые должны усилить защиту прав работников и приблизить украинское законодательство к европейским стандартам. В то же время, продолжительность рабочей недели украинцам

Проект кодекса предусматривает увеличение минимальной продолжительности ежегодного отпуска до 28 календарных дней. Однако эта норма будет касаться только тех работников, которые пока имеют более короткий гарантированный период отдыха.

Несмотря на дискуссии по переходу на 36- или даже 32-часовую рабочую неделю, которые продолжаются в некоторых странах ЕС, в Украине такие изменения считаются преждевременными.

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