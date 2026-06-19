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Кто получит выплату ко Дню Независимости автоматически

Личные финансы
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Для получения средств дополнительно обращаться в органы власти не нужно.
Для получения средств дополнительно обращаться в органы власти не нужно.
Правительство расширило перечень категорий граждан, которым разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины в 2026 году будет начисляться автоматически.
Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.
Порядок осуществления выплаты утвержден постановлением Кабинета Министров от 27 декабря 2023 г. № 1396 «Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях».

Кто получит выплату автоматически

Гражданам, которые получают пенсию, ежемесячное пожизненное денежное содержание, жилищную субсидию или льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и не проходят военную службу, пособие выплатят в августе вместе с соответствующими социальными выплатами.
Для получения средств дополнительно обращаться в органы власти не нужно.
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Ветеранам войны, которые проходят военную службу, в частности тем, кто одновременно является пенсионером или получателем субсидий или льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, средства перечислят на счета воинских частей, учреждений или организаций, где они проходят службу.
Гражданам, проходящим военную службу, рекомендуют убедиться, что работодатель или командование имеют информацию об их статусе ветерана войны.

Кому нужно подавать заявление

Граждане, которые имеют право на выплату, но не являются пенсионерами, не получают жилищные субсидии или льготы и не проходят военную службу, должны самостоятельно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.
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Как подать заявление

Подать заявление можно одним из следующих способов:
  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины или в центре предоставления административных услуг по задекларированному или зарегистрированному месту жительства;
  • почтой в адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины;
  • онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с применением квалифицированной электронной подписи.

Какие документы необходимы

В заявлении следует отметить:
  • реквизиты документа, удостоверяющего личность;
  • номер банковского счета для получения выплаты;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
  • реквизиты удостоверения, подтверждающего право получения выплаты.
К заявлению необходимо приложить копии или скан-копии документов, а при личном обращении предъявить их оригиналы:
  • паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины;
  • удостоверение, подтверждающее соответствующий статус лица.

Крайний срок обращения

Граждане, которые получат соответствующий статус до 24 августа 2026 года и не получат выплату по состоянию на 1 октября, имеют право обратиться с заявлением в орган Пенсионного фонда Украины.
В таком случае пособие можно будет получить до 1 ноября 2026 года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ВыплатыСоциальная помощьПенсионный фонд
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