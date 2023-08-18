Кто освобождается от штрафов за РРО-нарушение — Finance.ua

Кто освобождается от штрафов за РРО-нарушение
Закон Украины от 30 июня 2023 года № 3219-IX освобождает от ответственности субъектов хозяйствования за нарушение требований по РРО, совершенных ими в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года. Об этом рассказали специалисты ГУ ГНС в Запорожской области.
Отметим, что такая норма не освобождает от ответственности за нарушение порядка осуществления расчетных операций при:
- продаже подакцизных товаров,
- осуществлении деятельности по покупке/продаже иностранной валюты,
- деятельности в области организации и проведения азартных игр.
Кого освободили от ответственности? С 1 октября 2023 года предприятия освобождаются от ответственности за совершенные ими нарушения требований Закона № 265 (кроме нарушений порядка осуществления расчетных операций при продаже подакцизных товаров), если они совершены ими при продаже товаров, предоставлении услуг на:
- временно оккупированных российской федерацией территориях Украины — по дату окончания временной оккупации соответствующих территорий;
- территориях активных боевых действий — по дату окончания боевых действий на соответствующих территориях;
- территориях возможных боевых действий — по дату прекращения возможности боевых действий на соответствующих территориях.
При этом даты окончания боевых действий, даты окончания временной оккупации, даты прекращения возможности боевых действий определяются в соответствии с данными Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией, утвержденного приказом Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий от 22 декабря 2022 № 309, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 23 декабря 2022 за № 1668/39 004.
Изменения в штрафах
Также произошли изменения в размерах штрафных (финансовых) санкций за нарушение использования регистраторов расчетных операций и/или программных регистраторов расчетных операций на период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2025 года, но не позднее чем до даты прекращения или отмены военного положения на территории Украины.
Так, к физическим лицам-предпринимателям, которые являются плательщиками единого налога и не зарегистрированы плательщиками НДС, осуществляющими деятельность по продаже товаров (кроме подакцизных товаров, технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых) изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней (органогенного образования и полудрагоценных камней) или предоставляют услуги, финансовая ответственность за проведение расчетных операций с использованием РРО, ПРРО или расчетных книг на неполную сумму стоимости проданных товаров (оказанных услуг), непроведение расчетных операций через регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций с фискальным режимом работы, невыдачу (в бумажной и/или электронной форме) соответствующего расчетного документа, подтверждающего выполнение расчетной операции, или проведение ее без использования расчетной книги на отдельном хозяйственном объекте такого суб' объекта хозяйствования применяется в следующих размерах:
- 25% стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг) — за нарушение, совершенное впервые;
- 50% стоимости проданных с нарушением, установленным этим пунктом, товаров (работ, услуг) — за каждое последующее нарушение.
Физические лица-предприниматели, являющиеся плательщиками единого налога и не зарегистрированные плательщиками НДС, при продаже товаров (кроме подакцизных товаров, технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней) или предоставлении услуг имеют право в расчетном документе указывать название товара (услуги) в виде, который отражает потребительские признаки товара (услуги) и идентифицирует принадлежность такого товара (услуги) к товарной группе или услуге.
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