Кто освобождается от штрафов за РРО-нарушение — Finance.ua

Кто освобождается от штрафов за РРО-нарушение Сегодня 20:01 — Личные финансы

Кто освобождается от штрафов за РРО-нарушение

Закон Украины от 30 июня 2023 года № 3219-IX освобождает от ответственности субъектов хозяйствования за нарушение требований по РРО, совершенных ими в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года. Об этом рассказали специалисты ГУ ГНС в Запорожской области.

Отметим, что такая норма не освобождает от ответственности за нарушение порядка осуществления расчетных операций при:

продаже подакцизных товаров,

осуществлении деятельности по покупке/продаже иностранной валюты,

деятельности в области организации и проведения азартных игр.

Кого освободили от ответственности? С 1 октября 2023 года предприятия освобождаются от ответственности за совершенные ими нарушения требований Закона № 265 (кроме нарушений порядка осуществления расчетных операций при продаже подакцизных товаров), если они совершены ими при продаже товаров, предоставлении услуг на:

временно оккупированных российской федерацией территориях Украины — по дату окончания временной оккупации соответствующих территорий;

территориях активных боевых действий — по дату окончания боевых действий на соответствующих территориях;



территориях возможных боевых действий — по дату прекращения возможности боевых действий на соответствующих территориях.



При этом даты окончания боевых действий, даты окончания временной оккупации, даты прекращения возможности боевых действий определяются в соответствии с данными Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией, утвержденного приказом Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий от 22 декабря 2022 № 309, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 23 декабря 2022 за № 1668/39 004.

Изменения в штрафах

Также произошли изменения в размерах штрафных (финансовых) санкций за нарушение использования регистраторов расчетных операций и/или программных регистраторов расчетных операций на период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2025 года, но не позднее чем до даты прекращения или отмены военного положения на территории Украины.

Читайте также ГНС разоблачила схему выдачи поддельных фискальных чеков, выдаваемых РРО

Так, к физическим лицам-предпринимателям, которые являются плательщиками единого налога и не зарегистрированы плательщиками НДС, осуществляющими деятельность по продаже товаров (кроме подакцизных товаров, технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых) изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней (органогенного образования и полудрагоценных камней) или предоставляют услуги, финансовая ответственность за проведение расчетных операций с использованием РРО, ПРРО или расчетных книг на неполную сумму стоимости проданных товаров (оказанных услуг), непроведение расчетных операций через регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций с фискальным режимом работы, невыдачу (в бумажной и/или электронной форме) соответствующего расчетного документа, подтверждающего выполнение расчетной операции, или проведение ее без использования расчетной книги на отдельном хозяйственном объекте такого суб' объекта хозяйствования применяется в следующих размерах:

25% стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг) — за нарушение, совершенное впервые;

50% стоимости проданных с нарушением, установленным этим пунктом, товаров (работ, услуг) — за каждое последующее нарушение.



Физические лица-предприниматели, являющиеся плательщиками единого налога и не зарегистрированные плательщиками НДС, при продаже товаров (кроме подакцизных товаров, технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней) или предоставлении услуг имеют право в расчетном документе указывать название товара (услуги) в виде, который отражает потребительские признаки товара (услуги) и идентифицирует принадлежность такого товара (услуги) к товарной группе или услуге.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.