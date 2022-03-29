Кто не может быть беженцем — Finance.ua

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Кто не может быть беженцем

Сегодня 11:03Личные финансы
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Кто не может быть беженцем
Война заставила миллионы украинцев покинуть свои дома и искать защиту и убежище в соседних странах. В Румынию, Польшу, Молдову, Словакию, Венгрию льется нескончаемый поток вынужденных переселенцев, бегущих от обстрелов и русских фашистов.
Во всех странах действуют похожие правила получения убежища, поэтому и ограничения у них общие. Беженцем не может быть:
  • лицо, чьи деяния нарушают главные принципы, прописанные в уставе ООН;
  • преступники, совершившие уголовные правонарушения;
  • военные.
Также отказ в получении статуса можно получить и если ситуация в Украине будет безопасной для дальнейшего проживания.
Больше читайте в наном материале — Статус беженца: как получить, процедура, сроки

Справка Finance.ua:

Напомним, сколько денег могут получить беженцы из Украины в разных странах.
В Чехии украинцы могут рассчитывать на выплаты в размере 5 тысяч чешских крон (около 6494 гривен). Их будут выплачивать ежемесячно в течение полугода. Беженцы из Украины имеют право на основное пособие и пособие в том же размере и на тех же условиях, что и граждане Словацкой Республики. В Португалии беженцы из Украины получают обеспечение в 150 евро (4850 гривен) в месяц, право на убежище, бесплатные языковые курсы и возможность легально остаться в Лиссабоне сроком на год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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