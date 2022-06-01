Кто может не платить за доставку газа во время войны: разъяснение регулятора — Finance.ua
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Кто может не платить за доставку газа во время войны: разъяснение регулятора

Сегодня 09:15Личные финансы
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Кто может не платить за доставку газа во время войны: разъяснение регулятораКто может не платить за доставку газа во время войны: разъяснение регулятора
Украинцам официально объяснили, в каких случаях бытовые потребители могут не платить за распределение (доставку) газа во время войны.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщила, что в условиях действия военного положения потребители должны быть (частично или полностью) освобождены от оплаты услуг распределения природного газа. Однако только в случаях, если:
  1. В результате российской агрессии была повреждена распределительная инфраструктура и это сделало невозможным выполнение обязательства облгазов в части обеспечения круглосуточного доступа к газораспределительной системе. В таком случае плата за распределение не начисляется на период отсутствия круглосуточного доступа к газораспределительной системе.
  2. В результате российской агрессии был поврежден объект газопотребления потребителя и/или его внутридомовая система газоснабжения, что привело к невозможности использования потребителем своего права пользоваться услугами распределения природного газа.
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Ряд облгазов уже обнародовал алгоритм проведения перерасчета за распределение газа своим абонентам.
Как отмечают облгазы, перерасчет производится «на основании актов аварийных и технических служб о повреждении объектов критической инфраструктуры, с приостановкой работы газораспределительной системы, за период с момента приостановки работы газовых сетей до возобновления возможности потребителей пользоваться природным газом».
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Однако перерасчет может быть произведен и по заявлению владельца дома, лично через клиентское пространство или письмом на электронный адрес облгаза.
При оформлении заявления следует указать адрес домохозяйства, номер лицевого счета и добавить документальное подтверждение разрушения дома.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: ICTV
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