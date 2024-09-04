Кто из иностранцев чаще всего открывает компании в Чехии — Finance.ua

Кто из иностранцев чаще всего открывает компании в Чехии Сегодня 13:30 — Фондовый рынок

Кто из иностранцев чаще всего открывает компании в Чехии

Словацкие предприниматели уже пятый год подряд являются наиболее частыми иностранными владельцами компаний в Чехии. Больше всего в этом году в Чехии сократилось количество компаний, принадлежащих белорусам и россиянам.

Об этом свидетельствует анализ консалтинговой компании Dun&Bradstreet, передает BusinessInfo.cz.

Иностранные владельцы компаний в Чехии

Быстрее всего растет количество компаний с венгерскими владельцами: по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 115 (рост на 4,64%).

Также выросло количество компаний со словацкими владельцами — на 495 по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (на 3,25%). С весны прошлого года словаки добавили в свои портфели еще 495 чешских компаний, что является вторым по величине ростом за последние пять лет.

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Словаки остаются наиболее частыми иностранными владельцами чешских компаний, контролируя, в частности, 15 746 компаний. А вот второе место занимают украинцы с 12 803 компаниями.

Доля россиян и белорусов

Число российских владельцев чешских компаний сократилось почти на 12% в годовом исчислении, сейчас их в Чехии 9463.

Еще большее процентное падение зафиксировано у компаний, принадлежащих белорусам, количество которых сократилось на 12,7%, до 914 компаний. Последние три года в Чехии наблюдается значительное снижение количества принадлежащих россиянам компаний.

Также сокращают свое присутствие в Чехии немцы и китайцы.

Справка Finance.ua:

из миллиона иностранцев, зарегистрированных на территории Чешской Республики, более 570 тыс. человек являются гражданами Украины. В скором времени доходы от беженцев достигнут 40 миллиардов крон, это примерно 1,6 млрд евро;

правительство Чехии планирует с 2025 г. увеличить испытательный срок на работе. Так, для рядовых сотрудников он будет составлять 4 месяца вместо 3, а для руководителей будет увеличен с 6 до 8;



Чехия продолжает помогать украинцам, вынужденным покинуть свои дома после полномасштабного российского вторжения.



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