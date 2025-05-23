Кто и сколько уплатил «налога на Google»: статистика за квартал — Finance.ua

Кто и сколько уплатил «налога на Google»: статистика за квартал Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Кто и сколько уплатил «налога на Google»: статистика за квартал

В январе-марте 2025 года иностранные компании, предоставляющие электронные услуги украинским пользователям, уплатили в государственный бюджет 39,6 млн евро и 43,4 млн долларов США налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы со ссылкой на данные председателя ГНС Руслана Кравченко.

В гривневом эквиваленте это более 3,5 млрд гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года поступления выросли на 9,5 млн евро и 8,9 млн долларов соответственно.

Отчеты об уплате налогов подали 121 компания-нерезидент. В то же время количество зарегистрированных плательщиков НДС увеличилось на 26 новых участников.

Всего с момента введения «налога на Google» (с 1 января 2022 года) в Украине зарегистрировано 136 иностранных компаний, уплачивающих НДС.

Среди крупнейших плательщиков — Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay и другие международные сервисы.

Напомним, в 2024 году международные компании-нерезиденты, которые предоставляют электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины, задекларировали более 12,6 млрд грн налоговых обязательств. Это эквивалентно 130,6 млн евро или 151,2 млн долларов США.

Ранее правительство одобрило законопроект о внедрении международного обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Доходы физических лиц, полученные через цифровые платформы, будут облагаться налогом по льготной ставке 5%. Налоговым агентом будет выступать оператор платформы. Если в течение года было произведено не более трех продаж через платформу на сумму до 2000 евро, не нужно открывать специальный счет — разрешается использовать личные счета. Ставка налогообложения в этом случае также составляет 5%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.