Кто и сколько будет зарабатывать в Украине в октябре — эксперты Сегодня 08:44 — Личные финансы

Эксперты считают, что ожидать массового повышения заработных плат осенью не стоит. Всё зависит от ситуации на фронтах. Если будет эскалация, очередная попытка оккупации Киевской области и других крупных городов, работодатели ограничат все инвестиции и заморозят трудоустройство новых работников.

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«Некоторые представители бизнеса откладывали активности до бизнес-сезона. Но значительным ли будет оживление, насколько заметно оно отразится на количестве вакансий, говорить рано», — говорит эксперт рынка труда Руслана Березовская.

Вероятно, осенью увеличится количество вакансий в сфере маркетинга и рекламы. Также наблюдается тенденция, когда зарплаты повышают на уровень января 2022 года и тем, кто играет важную роль в жизни компании. Это сотрудники, приносящие огромную прибыль, на которых построены бизнес-процессы.

Массовой индексации зарплат всем несколько раз в год, как это было до полномасштабной войны, не ожидается. На это у бизнеса просто нет средств.

Что происходит на рынке труда сейчас?

Государственная служба статистики не публикует данные о средних зарплатах и количестве работников с начала полномасштабной войны. Однако на днях эти данные показал Пенсионный фонд. Они собирают единый социальный взнос (оплачивается с каждой зарплаты), поэтому имеют все цифры.

Зарплаты выросли только в одной отрасли: государственное управление и оборона. И такой рост произошел только за счет военных (им положена доплата к зарплате в размере 30 тыс. грн за работу в тылу и 100 тыс. грн для тех, кто находится на передовой).

До полномасштабной войны в этой области они в среднем получали 18,9 тыс. грн, а сейчас — 30,2 тыс. грн.

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В финансовой и страховой деятельности заработная плата, напротив, уменьшилась — с 27,1 тыс. до 24,6 тыс. грн. В профессиональной и научной деятельности средняя зарплата снизилась с 20,7 до 20,1 тыс. грн. Самая маленькая зарплата в опубликованной статистике ПФУ — в строительстве. В то же время с прошлого года сумма снизилась с 11,6 тыс. до 10,9 тыс. грн. В оптовой торговле зарабатывают в среднем 11,5 тыс. грн, хотя в прошлом году эта цифра была на уровне более 12 тыс. грн.

Общее количество работающих (тех, кто одновременно платит взносы в ПФУ), снизилось с 9,8 млн до 8,5 млн человек. То есть по меньшей мере 1,3 млн человек стали безработными.

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Обозреватель По материалам:

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