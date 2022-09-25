Как вернуть часть уплаченного налога на доходы: инструкция — Finance.ua

Как вернуть часть уплаченного налога на доходы: инструкция Вчера 20:09 — Личные финансы

Как вернуть часть уплаченного налога на доходы: инструкция

Часть уплаченных налогов государство может гражданину вернуть. Если ориентироваться на законодательство, процесс возврата при наличии оснований не должен быть сложным. Однако почти наверняка в условиях войны налоговики будут всячески пытаться «отфутболить» заявителя. Поэтому нужно быть готовым к борьбе за свои права, пишет The Page.

Сразу объясним, что возврат налогов в этом случае — лишь уменьшение налогового обязательства по уплате налога на доходы физлиц (НДФЛ или подоходный налог). Следовательно, например, ФЛП не может рассчитывать на эту налоговую льготу.

Согласно закону, по большинству доходов украинцы обязаны платить НДФЛ, часто за них это делает тот, кто начисляет доходы. Поэтому налог, пропорциональный сумме дохода, практически автоматически идет в бюджет.

Однако совокупные доходы физлица в течение года могут быть уменьшены на сумму определенных расходов. Если сообщить об этих расходах налоговикам, то физлицу возвращается часть суммы уплаченного НДФЛ.

На какие расходы может быть уменьшена сумма доходов физлица

Вычитаются из суммы годового дохода:

средства, уплаченные за обучение собственно или члена семьи первой степени родства (родителей, мужа или жены, детей, но если они не получают зарплату) в учреждениях дошкольного (детсада), внешкольного (центры, студии, школы искусств, спортивные школы и т.д.), общего среднего (начальные школы, гимназии, лицеи), профессионального и высшего образования, в том числе частных;

плата по договору аренды жилья плательщиком налога, имеющим статус внутренне перемещенного лица, размер которого не превышает 30 минимальных заработных плат;

средства, уплаченные за лечение собственно или члена семьи первой степени родства, в частности, за приобретение лекарств (донорских компонентов, протезно-ортопедических приспособлений, изделий медицинского назначения для индивидуального пользования лиц с инвалидностью);

проценты, уплаченные за пользование ипотечным кредитом на строительство или покупку жилого дома (квартиры, комнаты) в качестве основного места для проживания;

благотворительные взносы и т.д.

Более подробно об этом говорится в статье 165 Налогового кодекса.

Кто может получить возврат налогов

Чтобы рассчитывать на возврат части уплаченных налогов, нужно:

быть резидентом Украины;

иметь номер учетной карточки плательщика налога (или разрешение использовать для налоговых целей реквизиты паспорта);

получать официальную заработную плату.

Товары или услуги, стоимость которых планируется привлечь в налоговую скидку, должны быть приобретены у отечественных предприятий.

Расходы должны быть подтверждены платежными документами (квитанциями, чеками, договорами и т.п.).

Кроме того, сумма возврата не может превышать сумму, уплаченную человеком НДФЛ.

Как получить возврат налогов

Налоги возвращаются по итогам года, то есть в 2022 году можно получить возврат за платежи, выполненные в 2021 году.

Для этого нужно до 31 декабря подать в налоговый орган декларацию, в которой указать размер полученных доходов, уплаченный с них налог, размер понесенных расходов и рассчитать в такой декларации подлежащий налогообложению скорректированный доход (доходы минус расходы), а также размер налога с такого скорректированного дохода.

Читайте также Налоговый долг вырос на 16,8 млрд грн с момента вторжения рф

К декларации следует приложить копии документов, подтверждающих понесенные расходы.

Декларацию можно подать как в бумажном виде в налоговую инспекцию, так и через электронный кабинет налогоплательщика. Чтобы воспользоваться вторым вариантом, нужно иметь электронную цифровую подпись (сейчас есть много сервисов для ее получения).

К электронной декларации прилагаются скан-копии необходимых документов (договоры, квитанции, документы, подтверждающие степень родства). Их лучше объединить в один PDF-файл.

Как рассчитывается сумма к возврату налогов

Возвращают не сумму расходов, а разницу между удержанным НДФЛ и налогом с учетом скидки. Например:

Заработная плата человека, получающего налоговую скидку, за год составила 300 000 грн. На обучение он потратил 30 000 грн. Удержанный по зарплате НДФЛ 18% в год составляет 54 000 (18% от 300 000 грн).

Сумма возвращаемого налога через налоговую скидку:

налогооблагаемая база с учетом скидки (зарплата 300 000 грн — обучение 30 000 грн) = 270 000 грн;

НДФЛ 18% от базы = 48 600 грн;

возвращаемый налог = 54 000 грн — 48 600 грн = 5 400 грн.

Денежные средства возвращаются на счет, который плательщик указал в декларации. Срок, установленный законодательством, — 60 дней после подачи декларации.

The page По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.