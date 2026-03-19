Кто единовременно в апреле получит 1500 гривен
Правительство запускает целевую поддержку пенсионеров и уязвимых категорий. Программа направлена именно на тех граждан, кому нужна помощь от государства с учетом уровня доходов.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Кто получит
Разовая доплата 1500 грн поступит в апреле. Ее получат почти 13 млн человек:
- пенсионеры по возрасту,
- люди с инвалидностью,
- малообеспеченные семьи,
- получатели базового соцпособия,
- ВПЛ среди получателей соцвыплат, многодетные семьи, одинокие матери.
Куда поступят средства
Денежные средства будут начислены автоматически через те же механизмы, по которым люди уже получают пенсии и социальные выплаты — на счета в банках или через Укрпочту.
Заявлений или дополнительных обращений не требуется.
Также напомним, что в Украине запускают новый инструмент поддержки водителей — правительство приняло программу «Кешбэк на горючее». Программа предусматривает возврат части средств за бензин, дизель и автогаз и будет действовать в течение ограниченного периода в пределах уже существующего механизма «Национального кешбэка».
с 20 марта украинцы смогут получать частичную компенсацию расходов на топливо, приобретенное на автозаправочных станциях, участвующих в программе.
