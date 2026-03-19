Кто единовременно в апреле получит 1500 гривен Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Правительство запускает целевую поддержку пенсионеров и уязвимых категорий. Программа направлена ​​именно на тех граждан, кому нужна помощь от государства с учетом уровня доходов.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кто получит

Разовая доплата 1500 грн поступит в апреле. Ее получат почти 13 млн человек:

пенсионеры по возрасту,

люди с инвалидностью,

малообеспеченные семьи,

получатели базового соцпособия,

ВПЛ среди получателей соцвыплат, многодетные семьи, одинокие матери.

Куда поступят средства

Денежные средства будут начислены автоматически через те же механизмы, по которым люди уже получают пенсии и социальные выплаты — на счета в банках или через Укрпочту.

Заявлений или дополнительных обращений не требуется.

Также напомним, что в Украине запускают новый инструмент поддержки водителей — правительство приняло программу «Кешбэк на горючее». Программа предусматривает возврат части средств за бензин, дизель и автогаз и будет действовать в течение ограниченного периода в пределах уже существующего механизма «Национального кешбэка».

с 20 марта украинцы смогут получать частичную компенсацию расходов на топливо, приобретенное на автозаправочных станциях, участвующих в программе.

