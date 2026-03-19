0 800 307 555
ру
Казна и Политика
133
Кто единовременно в апреле получит 1500 гривен
Правительство запускает целевую поддержку пенсионеров и уязвимых категорий. Программа направлена ​​именно на тех граждан, кому нужна помощь от государства с учетом уровня доходов.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кто получит

Разовая доплата 1500 грн поступит в апреле. Ее получат почти 13 млн человек:
  • пенсионеры по возрасту,
  • люди с инвалидностью,
  • малообеспеченные семьи,
  • получатели базового соцпособия,
  • ВПЛ среди получателей соцвыплат, многодетные семьи, одинокие матери.
Куда поступят средства

Денежные средства будут начислены автоматически через те же механизмы, по которым люди уже получают пенсии и социальные выплаты — на счета в банках или через Укрпочту.
Заявлений или дополнительных обращений не требуется.
Также напомним, что в Украине запускают новый инструмент поддержки водителей — правительство приняло программу «Кешбэк на горючее». Программа предусматривает возврат части средств за бензин, дизель и автогаз и будет действовать в течение ограниченного периода в пределах уже существующего механизма «Национального кешбэка».
с 20 марта украинцы смогут получать частичную компенсацию расходов на топливо, приобретенное на автозаправочных станциях, участвующих в программе.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Пенсия
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems