Криптоплатформа Wyre, после 10 лет работы, объявила о самоликвидации — Finance.ua

Криптоплатформа Wyre, после 10 лет работы, объявила о самоликвидации Сегодня 19:29 — Фондовый рынок

Криптоплатформа Wyre, после 10 лет работы, объявила о самоликвидации

Американская компания криптоплатежей Wyre сообщила о закрытии после десяти лет работы в связи с тяжелыми условиями медвежьего рынка.

Согласно заявлению, фирма приняла «трудное решение, чтобы защитить ключевые заинтересованные стороны и клиентов».

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Пользователи смогут беспрепятственно вывести средства с платформы до 14 июля. После этой даты запустят специальный процесс погашения.

Команда Wyre также отметила, что активы сервиса выставлены на продажу. Деловые предложения будет рассматривать компания 88 Partners.

Платформа оказалась на грани банкротства после того, как в сентябре 2022 года финтех-компания Bolt расторгла соглашение о поглощении за $1,5 млрд.

7 января 2023 года Wyre ограничила вывод средств, введя лимит на 90% от депозита. По информации СМИ, сооснователь и CEO Иоаннис Джианнарос предупредил сотрудников о возможном закрытии бизнеса. Позднее фирма отменила ограничения, сообщив о финансировании от неназванного «стратегического партнера».

Forklog По материалам:

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