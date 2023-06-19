ЕС планирует ввести лимит на криптовалютное евро – до $3000 на человека — Finance.ua

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ЕС планирует ввести лимит на криптовалютное евро – до $3000 на человека

Криптовалюта
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ЕС планирует ввести лимит на криптовалютное евро – до $3000 на человека
ЕС планирует ввести лимит на криптовалютное евро – до $3000 на человека
В сети появились детали правил использования криптовалютного евро. Новый законопроект Евросоюза о цифровом евро предусматривает запреты на выплату процентов, владение большими суммами и возможность программирования.
Как стало известно, цифровая валюта центрального банка (CBDC) должна поддерживать функционирование в режиме офлайн с первого дня эмиссии. Об этом сообщили журналисты издания CoinDesk, в распоряжение которых попал документ.
Ожидается, что законопроект будет предложен на рассмотрение Еврокомиссии 28 июня.
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В документе отмечается, что при использовании в офлайн-режиме уровень конфиденциальности цифрового евро должен быть как при снятии средств в банкомате. При этом ни Европейский центральный банк (ЕЦБ), ни поставщики платежных услуг не будут иметь доступ к персональным данным во время транзакций.
Согласно законопроекту, магазины будут обязаны принимать к оплате цифровой евро и не взимать дополнительные проценты за эту услугу. Единственные возможные причины отказа — если магазины являются сверхмалыми предприятиями или у них отключена электроэнергия.
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На цифровой евро не могут засчитываться проценты, а ЕЦБ будет вправе вводить дополнительные меры контроля. По словам члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты, для физических лиц следует ввести ограничения на хранение максимум 3000 евро (около $3250), чтобы обеспечить их использование преимущественно для повседневных платежей.
Ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард заявляла, что цифровой евро может быть использован для контроля платежей, осуществляемых физическими лицами. Она предположила, что регулятор оставит без надзора только переводы на сумму не более 400 евро.
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В мае 2022 г. в ЕЦБ назвали анонимность пользователей цифрового евро нежелательным вариантом развития событий. А в декабре предположили, что актив может быть выпущен без применения блокчейн-технологии.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
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