Крупные владельцы криптовалют за сентябрь накопили биткоин более чем на $1 миллиард — Finance.ua
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Крупные владельцы криптовалют за сентябрь накопили биткоин более чем на $1 миллиард

Криптовалюта
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Крупные владельцы криптовалют за сентябрь накопили биткоин более чем на $1 миллиард
Крупные владельцы криптовалют за сентябрь накопили биткоин более чем на $1 миллиард
Впервые с августа 2023 года котировки флагманского криптоактива уверенно закрепились выше ключевой отметки в $28 000. Положительная динамика криптотрасли обусловлена ​​новостями об одобрении ряда фьючерсных биржевых фондов на Ethereum.
Биткоин продолжает активно укреплять позиции, на это не повлияло даже решение SEC о переносе рассмотрения заявок на создание спотовых биткоин-фондов.
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Согласно свежей аналитике Santiment, сейчас криптокиты действуют наиболее активно. С начала прошлого месяца институциональные инвесторы накопили BTC на сумму около $1,17 млрд. Многие криптоэксперты предполагают, что в ближайшей перспективе флагман крипторынка может достигнуть $30 000. Однако существует вероятность, что в определенный момент инвесторы могут начать частично фиксировать доходы, а это спровоцирует локальное проседание криптовалюты.
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По мнению эксперта Rekt Capital, сейчас биткоину необходимо удержаться выше области $28 300. В таком случае уже можно рассчитывать на потенциальный рост до желаемой отметки в $30 000. Также специалист подчеркнул, что на недельном графике котировки BTC располагаются вблизи скользящих средних с периодами 100 и 200. В данный момент они играют роль динамических областей поддержки. Это свидетельствует о том, что у флагмана крипторынка все еще сохраняется потенциал к дальнейшему укреплению позиций.
Со своей стороны представители издания CoinDesk отметили, что устойчивому росту биткоина могли способствовать ликвидации коротких позиций на рынке деривативов. Речь идет о том, что профильные биржи принудительно закрывали сделки продавцов, поскольку им не хватило свободной маржи для дальнейшего обеспечения своих позиций.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
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