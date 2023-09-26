Криптовалютный аналитик спрогнозировал падение биткоина до $23 000 — Finance.ua

Криптовалютный аналитик спрогнозировал падение биткоина до $23 000 Сегодня 04:35 — Криптовалюта

Криптовалютный аналитик спрогнозировал падение биткоина до $23 000

Криптовалютный аналитик Бенджамин Коуэн поделился своим новым прогнозом траектории движения биткоина. Эксперт предположил, что после нескольких недель торговли в узком диапазоне цена BTC может упасть до отметки в $23 000.

Коуэн подчеркнул, что биткоин продолжает торговаться в нижнем уровне диапазона, и выразил обеспокоенность текущими проблемами криптовалютного рынка.

Прогноз аналитика базируется на исторических закономерностях, согласно которым цена флагманской криптовалюты обычно значительно проседает перед халвингом. По мнению Коуэна, данные прошлых циклов свидетельствуют о не слишком высоких показателях BTC и других криптовалют на этапе, предшествующем важному событию.

Однако ожидания Коуэна не отменяют ряда бычьих прогнозов, сделанных как самим аналитиком, так и рядом других известных участников криптосообщества и компаний.

Исследовательская компания Fundstrat предположила, что на фоне халвинга цена BTC может подскочить более чем на 500% по сравнению с текущей стоимостью и достичь отметки в $180 000. А Standard Chartered, специализирующаяся на банковских и финансовых услугах, предположила, что цена флагмана рынка в этом году может достичь отметки $120 000 к концу 2024 года.

noworries По материалам:

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