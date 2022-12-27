Крупные банки Уолл-стрит получили $1 трлн прибыли за десятилетие — Bloomberg — Finance.ua
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Крупные банки Уолл-стрит получили $1 трлн прибыли за десятилетие — Bloomberg

Фондовый рынок
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Шесть банков Уолл-стрит, в частности, JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley, быстро приближаются к прибыли в $1 трлн за 10-летний период, отметки они достигнут в конце этого месяца или в первые несколько недель 2023 года.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на оценки аналитиков.
За десятилетие общественного недовольства банками, ужесточения правил, геополитического хаоса, пандемии и некоторых коварных рыночных колебаний банки «смогли справиться со всем этим и не только справиться с этим, но и заработать $1 трлн», сказала бывшая управляющая Федеральной резервной системой США Бетси Дьюк.
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За эти годы не изменилась общая схема бизнеса: банки продают акции и облигации, торгуют финансовыми инструментами, консультируют по корпоративным поглощениям, управляют состоянием, проводят платежи и предоставляют кредиты.
Расходы на персонал шести компаний, которые в начале эры колебались в районе $148 млрд, а затем сократились на несколько лет, в 2019 году подскочили до $154 млрд, не говоря уже о том, что общее количество работников действительно сократилось.
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Сумма прибыли за последние 10 лет омрачает показатели предыдущего десятилетия, даже если учесть инфляцию и слияние крупных банков во время финансового кризиса.
Однако другие корпоративные титаны, особенно в Силиконовой долине, достигли слишком многого, чтобы Уолл-стрит могла претендовать на монополию на успех. Только Apple Inc. заработала более полутриллиона долларов. Microsoft, Berkshire Hathaway Inc. и Alphabet Inc. опередили JPMorgan, за ними следует Exxon Mobil Corp., вытеснившую Bank of America и Wells Fargo.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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