За 2022 год наибольшее падение произошло с российскими акциями — Finance.ua
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За 2022 год наибольшее падение произошло с российскими акциями

Фондовый рынок
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Из-за войны рф в Украине, российские акции подешевели в 2022 году сильнее, чем другие бумаги во всем мире.
Об этом написал Bloomberg.
российский фондовый индекс РТС, деноминированный в долларах, упал за год на 34,9%. Bloomberg назвал это худшим результатом в пересчете на национальные валюты среди 92 отслеживаемых им индексов и одним из худших — в пересчете на доллары.
Рассчитываемый в рублях индекс мосбиржи упал за 11 с половиной месяцев на 44% — по итогам года это может оказаться самым резким обвалом с 2008 года, отметил Bloomberg.
Из-за санкций против россии многие инвесторы ушли с рынка — и это при том, что иностранцам из «недружественных» стран по-прежнему запрещено продавать принадлежащие им в россии ценные бумаги.
Средств местных инвесторов не хватило, чтобы уберечь рынок от падения, добавило агентство. Ситуация вряд ли улучшится с учетом того, что на российскую экономику оказывают давление санкции, заявил Bloomberg старший валютный аналитик компании InTouch Capital Markets Петр Матис.
Он считает, что опасения глобальной рецессии будут сказываться на доходах россии от продажи нефти. Без новых потоков капитала, ограниченных западными санкциями, стоимость российских акций останется сниженной, считает эксперт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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