Крупнейший в мире суверенный фонд заявил о рекордной прибыли в прошлом году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Крупнейший в мире суверенный фонд заявил о рекордной прибыли в прошлом году

Фондовый рынок
13
Крупнейший в мире суверенный фонд заявил о рекордной прибыли в прошлом году
Крупнейший в мире суверенный фонд заявил о рекордной прибыли в прошлом году
Фонд национального благосостояния Норвегии объемом в 1,6 трлн долларов США заявил о рекордной прибыли в 213 млрд долларов США (2,22 трлн норвежских крон) в 2023 году благодаря высокой доходности его инвестиций в акции технологических компаний.
Об этом сообщает Reuters.
«Несмотря на высокую инфляцию и геополитические потрясения, рынок акций в 2023 году был очень сильным по сравнению со слабым 2022 годом. В частности, акции техкомпаний показали очень хорошие результаты», — заявил исполнительный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген.
Читайте также
Фонд больше всего инвестировал в акции компании Microsoft — 358,4 млрд крон, тогда как в акции Apple было вложено 337,3 млрд крон.
Рентабельность Фонда национального благосостояния Норвегии в 2023 году составила 16,1%.
Фонд инвестирует доходы норвежского государства от добычи нефти и газа в акции, облигации, недвижимость и проекты по возобновляемой энергетике за рубежом.
Читайте также
Крупнейший в мире суверенный фонд владеет долями более 8 800 компаний во всем мире и 1,5% всех котирующихся на бирже акций.

Справка Finance.ua:

  • Фонд национального благосостояния Норвегии потерял по итогам 2022 года 164,4 млрд долларов США (1,64 трлн норвежских крон) из-за инфляции в мире и вторжения рф в Украину.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.