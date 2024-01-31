Крупнейший в мире суверенный фонд заявил о рекордной прибыли в прошлом году — Finance.ua

Крупнейший в мире суверенный фонд заявил о рекордной прибыли в прошлом году Сегодня 19:30 — Фондовый рынок

Крупнейший в мире суверенный фонд заявил о рекордной прибыли в прошлом году

Фонд национального благосостояния Норвегии объемом в 1,6 трлн долларов США заявил о рекордной прибыли в 213 млрд долларов США (2,22 трлн норвежских крон) в 2023 году благодаря высокой доходности его инвестиций в акции технологических компаний.

Об этом сообщает Reuters

«Несмотря на высокую инфляцию и геополитические потрясения, рынок акций в 2023 году был очень сильным по сравнению со слабым 2022 годом. В частности, акции техкомпаний показали очень хорошие результаты», — заявил исполнительный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген.

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Фонд больше всего инвестировал в акции компании Microsoft — 358,4 млрд крон, тогда как в акции Apple было вложено 337,3 млрд крон.

Рентабельность Фонда национального благосостояния Норвегии в 2023 году составила 16,1%.

Фонд инвестирует доходы норвежского государства от добычи нефти и газа в акции, облигации, недвижимость и проекты по возобновляемой энергетике за рубежом.

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Крупнейший в мире суверенный фонд владеет долями более 8 800 компаний во всем мире и 1,5% всех котирующихся на бирже акций.

Справка Finance.ua:

Фонд национального благосостояния Норвегии потерял по итогам 2022 года 164,4 млрд долларов США (1,64 трлн норвежских крон) из-за инфляции в мире и вторжения рф в Украину.

Укрінформ По материалам:

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