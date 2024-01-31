Контроль и уменьшение выплат: Норвегия ужесточит требования к пребыванию украинцев — Finance.ua

Контроль и уменьшение выплат: Норвегия ужесточит требования к пребыванию украинцев
Правительство Норвегии выразило намерение усилить контроль за прибытием беженцев из Украины, внесением изменений в условия их пребывания.
По информации Schengen Visa Info, это решение имеет целью уменьшение количества новоприбывших украинцев, поскольку уже ощутим дефицит ресурсов для обеспечения надлежащих условий всем, кто нуждается в помощи в Норвегии.
Представительницы норвежского правительства, министр труда и социальной интеграции Тонье Бренна и министр юстиции Эмили Мель, на пресс-конференции объявили о планах изменений условий пребывания для украинцев.
Основная цель изменений — снижение финансовой помощи беженцам, в том числе проживающим в частных помещениях, а не в специальных центрах.
Кому снизят выплаты в Норвегии?
Отмечено, что украинцы, проживающие в частных помещениях, больше не будут получать пособие. Также планируется уменьшить поддержку для пар бездетных украинцев примерно на 6 000 крон ежемесячно.
Кроме того, для получения единовременного финансового пособия в размере 93 000 крон (8 200 евро) нужно будет проживать в Норвегии по крайней мере год.
Глава министерства юстиции объяснила, что эти меры обязательны для контроля потока беженцев в страну. На сегодняшний день Норвегия принимает более половины украинцев среди всех скандинавских стран.
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